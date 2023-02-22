Parası olan kuyumcuya akın edecek! O tarihte gram altın üçe katlanacak!













Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin pazarını nasıl etkileyeceği merak ediliyordu. Altın fiyatı bir haftada düştü.Fiyat düşüşü altın yatırımcılarını şok ederken altın alıcılarının yüzünü güldürdü. Yatırımcılar altının fiyatının nasıl hareket ettiğiyle ilgileniyor.17 Şubat 2023 Cuma günü altın fiyatı yeniden düşmeye başladı. Gram ve çeyrek altındaki değişim en çok Şubat ayı boyunca düşüşünü sürdüren altın fiyatında göze çarpıyor.Halkın en çok rağbet ettiği altın olan gram ve çeyrek altının fiyatları ocak ayında arttı. Ocak ayında 1.200 TL'yi komuta eden gram altının fiyatı 1.100 TL'ye, 2.000 TL'yi komuta eden çeyrek altının fiyatı da 1.800 TL'ye geriledi. Gram altın 1107,55 TL'ye, çeyrek altın 1861 TL'ye takas edilecek. Ekonomist Tuna Kaya, altının fiyatı hakkında önemli bir tahminde bulundu. 2023 tahmininde altın fiyatı beklentilerini paylaşan Tuna Kaya, fiyatların uçtuğunu söyledi. Daha önceki açıklamasında dikkat çekici bir tahminde bulunan Tuna Kaya şu ifadelere yer verdi: 2023 yılında ons tarafı 3 bin doları görebilir. Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu…Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor. Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir. 2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız.