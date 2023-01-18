Parası olmayan vatandaşa tek seferlik dev ödeme! Bunu yapanlara 15.000 TL geri ödemesiz verilecek! Süreyi sakın kaçırmayın

Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere 15 bin TL nakdi yardım yapılacak. İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA TEK SEFERE MAHSUS 15 BİN TL YARDIM ÖDENECEK
Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan ihtiyaç sahibi ailelere bir defaya mahsus olmak üzere 15.000 TL nakdi yardım yapılacak. Bu yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapacak ve yardımın üst sınırı 15.000 TL olacak. Bu şekilde bakanlık ihtiyaç sahibi ailelere bir miktar destek sağlayacaktır. Temmuz ayında başlayan bu destekten yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Ayrıca son başvuru tarihinden önce başvuru işlemleri tamamlanmış olmalıdır. Aranan kriterlere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız hemen başvurarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek yardımından yararlanabilirsiniz. Bu yardım hakkında daha detaylı bilgiyi bu yazının devamında bulabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı kapsamında dar gelirli bireylere maddi yardımda bulunmaktadır. Ekonomik olarak zor geçen bu dönemde Aile Destek Programı'nın sağladığı yardımlar birçok kişinin ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor. Böylece ihtiyaç sahibi ve şartları taşıyan kişiler, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Aile Destek Programı'nın maddi yardımından yararlanmak istiyor. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile birçok kişi konu hakkında bilgi sahibi oldu. Duyuruda son başvuru tarihi de açıklandı. Aylık Düzenli Yardıma Bir Kez Başvurulabilir Bakanlığın dar gelirli bireyler için sağladığı bu yardımdan, şartları uygun olan kişiler yararlanabilmektedir. Düzenli aylık yardım bir defaya mahsus uygulanabilir. Başvuranların işlemleri tamamlandıktan sonra devlet destekli sosyal yardım sağlanmaktadır. Bu yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın geçen yıl Temmuz ayında açıkladığı sosyal yardım paketi kapsamında yapılıyor. Hak kazanan kişilere mevcut durumlarına göre 850 ile 1250 Türk Lirası arasında ödeme yapılmaktadır. Bu yardımdan şartları sağlaması halinde asgari ücretliler ve emekliler de yararlanabilecek. Hanedeki kişilerin ortalama geliri asgari ücretin altında ise bu yardıma başvurma hakları vardır.