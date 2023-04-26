Parasını altına yatıran ünlü milyarder açıkladı! Sakın ona yatırım yapmayın

Ünlü milyarder Chamath Palihapitiya, son katıldığı All-In Podcast'in yeni bir bölümünde kripto
paraların Amerika'da artık öldüğünü belirtti. Palihapitiya, ABD Menkul Kıymetler Borsası ve Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler dahil olmak üzere düzenleyicilerin, kripto paraların hükümet ve mevcut finansal sistem için ciddi bir tehdit oluşturduğunu düşündükleri için sektöre karşı sert bir tutum aldığını ifade etti. Palihapitiya, "Kripto artık Amerika'da öldü. Hatta Gensler bankacılık krizinden kriptoyu sorumlu tuttu. Yani Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri silahlarını kesin bir şekilde kriptoya doğrultmuş durumda... Bence müesses nizamı en çok tehdit edenler muhtemelen onlardı ve düzenleyicilere hak vermek gerekirse, sınırları startup ekonomisinin diğer tüm sektörlerinden daha fazla zorlayanlar da onlardı. Şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Faturanın vadesi geldi" şeklinde konuştu.
Palihapitiya'nın açıklamaları, kripto paraların Amerika'daki düzenleyici belirsizlik ve artan devlet baskısı nedeniyle geleceğinin etkilenebileceği konusundaki endişeleri yansıtıyor. kripto para
piyasası, sürekli olarak yeniliklere ve değişimlere maruz kalıyor, ancak düzenleyici baskıların artması sektörün geleceği üzerinde belirsizlik yaratıyor. Palihapitiya'nın görüşleri, kripto para yatırımcıları ve piyasa takipçileri tarafından dikkatle değerlendiriliyor.
ALTINA YATIRIM YAPTIĞINI SÖYLEDİ
Ünlü milyarder Chamath Palihapitiya, Social Capital CEO'su olarak Bitcoin ve kripto paralara olan ilgisini dile getirerek, Bitcoin'in artık altının yerini aldığını iddia etti. Palihapitiya, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda, kendi yatırımlarını Bitcoin ve diğer kripto paralara yönlendirdiğini ve bu varlıklara olan güveninin arttığını ifade etti. Palihapitiya, Bitcoin'in artık altının yerini aldığına inandığını vurgulayarak, geleneksel finansal sistemdeki belirsizlikler ve merkezi otoritelerin etkisini azaltma potansiyeli nedeniyle kripto paralara olan güveninin arttığını söyledi. Palihapitiya'ya göre, Bitcoin ve diğer kripto paralar, alternatif bir yatırım aracı olarak giderek daha fazla kabul görmekte ve gelecekte finansal piyasalarda daha büyük bir rol oynamaktadır. Ayrıca Palihapitiya, Bitcoin ve kripto paraların potansiyel olarak daha geniş bir kitlenin finansal hizmetlere erişimini artırabileceğini ve finansal katılımı demokratikleştirebileceğini düşündüğünü de belirtti. Palihapitiya'ya göre, kripto paraların benzersiz teknolojik özellikleri, finansal sistemdeki dengeleri değiştirebilir ve daha fazla insanın mali güvenceye ulaşmasına yardımcı olabilir. Palihapitiya'nın Bitcoin ve kripto paralara olan tutumu, kripto para piyasasında dikkatle takip ediliyor. Ünlü milyarder, kendi yatırımları ve açıklamalarıyla kripto para dünyasında önemli bir etkiye sahip olabilir ve sektördeki gelişmeleri şekillendirebilir. Ancak, kripto paraların riskli ve volatil doğası da dikkate alınmalıdır ve herhangi bir yatırım kararı özenle değerlendirilmelidir.