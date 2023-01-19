





KİRAZ HESAP İLE PARANIZA DEĞER ÜSTÜNE DEĞER KATIN







Parasını bankada tutanlar bu banka yüksek hoş geldin faizi veriyor! Fibabanka Kiraz Hesap ile paranız daha çok değerlenecek! Herkes birikim yapmak ister. Çalışmalarını ileride daha iyi kazançla değerlendirebileceği yatırım araçlarını denerler. Bunlar arasında bankalar yer alır. Birikim yapabilmek için sabırlı ve kararlı olun. Öngörülerinizin çok açık olması gerekir. Piyasa koşullarını iyi bilmeli ve analiz edebilmelisiniz. Size bu konuda en iyi fırsatları sunan, 2 ay boyunca hoşgeldin faizi veren kiraz hesap ile geleceği daha iyi adımlar atabilirsiniz. İşte detaylar...Paranız için daha güvenilir, ilerisi için daha iyi yatırımlar yapmak ister misiniz? Kiraz hesap nedir? Bu hesap Fibabanka'nın müşterileri için yüksek avantaj sağladığı, uygun faizler sunduğu, güvenli ve bir çok avantajı da içinde barındıran yatırım araçlarından biridir. Bu hesap TL ile USD, EUR, GBP, Altın ve Gümüş gibi yatırım hesap türlerinde açılabilir. Kiraz hesap diğer hesaplardan farklı olarak müşterilerine farklı seçenekler sunmaktadır. 60 gün boyunca verdiği hoşgeldin faizi Kiraz Hesap, gecelik faiz tutarlarıyla iyi bir birikim yapmasını sağlamaktadır. Dilediğiniz zaman para yatırıp dilediğiniz zaman da para çekebilirsiniz. Siz de fibabanka müşterisi olarak bankanın avantajlı hizmetlerinden yararlanabilir. Türk lirası üzerinden, dolar, euro, altın üzerinden de yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Size sunduğu binlerde yatırım hesap seçeneği ile yatırımlarınızı dilediğiniz yönde kullanabilirsiniz. Fibabanka müşterisi değil iseniz müşterisi olmak ise oldukça kolay. Mobil bankacılık üzerinden, internetten online işlemlerden, telefon ile iletişim kurarak ya da şubeye giderek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kiraz hesabı açarak bankanın size sunduğu çeşitli imkanlar, yatırım araçlarından yararlanabilirsiniz.