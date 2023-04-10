Parasını borsaya ve altına yatıranlar dikkat! İslam Memiş tarih verip uyardı: Bir anda düşecek! Altın ve gümüş yatırımcıları bu haber sizleri ilgilendiriyor. Piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atlın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının düşüp düşmeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YATIRIMCILARINA SEVİNDİRİCİ HABERAltın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftayı değerlendirdi. Bu haftanın sakin geçeceğinin haberi veren Memiş, borsalar hakkında açıklamalarda bulundu. Gramdaki düşüşlerin altın ve gümüşte süreceğini belirtti. Altın, dolar, gümüş ve borsa için kritik seviyeyi açıklayan Memiş, değerlendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar...
İslam Memiş'in tv100'de yazdığı Borsa İkinci Düşüş için Temkinli Olun Başlıklı yazısı... Bu hafta içi için değerlendirmeler yapacak olursak, bu haftanın sakin geçeceğini öngörüyorum. Borsada, döviz kurlarında, altın ve gümüş fiyatlarında, pariteler, bitcoin beklentisinde bir değişiklik olmayacaktır. Mesela; borsada beklenilen ilk düşüşler gerçekleşecek. Direnç seviyelerini test etme vakti. Haftanın endeksi 4924 puan olarak tamamlanmıştı. Bu haftada 5085, ardında 5150 puan seviyesinde bir atak olabilir. Fakat 2. düşüş beklentisi için tedbirli olun. Seçim tarihine kadar aşağıdaki alanlar çalışmaktadır. 4 bin 500 ve 4 bin puan seviyelerinde. Dolar endeksi 101,74 seviyesinden haftayı tamamlayacak, fakat 103,0 seviyesini beklemekteyiz. Doların uluslararası piyasalarda toparlanması, pariteler, altın ve gümüş fiyatında beklendiğim düşüşleri gündeme getirebilir.