ABD Merkez Bankası (FED) tarafından önümüzdeki 3 ay boyunca faiz artırımı yapılacağına yönelik pozisyon alan piyasalarda şaşırtan hamleler yaşandı. ABD'nin büyük bankalarından olan Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın iflas etmesinin ardından yatırımcılar altına yüklenirken kripto varlıkları ise önem kazandı. , ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan bugün açıklama üzerine kongreden ve bankacılık düzenlemelerde banka iflaslarının tekrar yaşandığı ama olasılıkları azaltmak adına bankaların yönetim kuralları güçlendirmeleri yönünde isteklerin olduğunu belirtti.
Finans
16 Mart 2023 - 14:00
Parasını dolara yatıran hayatının şokunu yaşadı! 15 yıl sonra ilk kez oldu: Eğer cebinizde varsa...
Dolar kurunda ki hareketlilikle beraber yatırımcılar tedirgin olmaya başladı. ABD'de 2008 Küresel Ekonomik Krizi'nden bu zamana kadar yaşanan en büyük banka iflasları duyuruldu. 15 yıl aradan sonra dolar kurunda bir ilk yaşandı. Yatırımcılar birikimleri için tedirgin oldu.
Finans
16 Mart 2023 - 14:00