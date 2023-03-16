Finans
16 Mart 2023 - 14:00

Parasını dolara yatıran hayatının şokunu yaşadı! 15 yıl sonra ilk kez oldu: Eğer cebinizde varsa...

Dolar kurunda ki hareketlilikle beraber yatırımcılar tedirgin olmaya başladı. ABD'de 2008 Küresel Ekonomik Krizi'nden bu zamana kadar yaşanan en büyük banka iflasları duyuruldu. 15 yıl aradan sonra dolar kurunda bir ilk yaşandı. Yatırımcılar birikimleri için tedirgin oldu.

Finans
16 Mart 2023 - 14:00
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Parasını dolara yatıran hayatının şokunu yaşadı! 15 yıl sonra ilk kez oldu: Eğer cebinizde varsa...
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ABD Merkez Bankası (FED) tarafından önümüzdeki 3 ay boyunca faiz artırımı yapılacağına yönelik pozisyon alan piyasalarda şaşırtan hamleler yaşandı. ABD'nin büyük bankalarından olan Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın iflas etmesinin ardından yatırımcılar altına yüklenirken kripto varlıkları ise önem kazandı. , ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan bugün açıklama üzerine kongreden ve bankacılık düzenlemelerde banka iflaslarının tekrar yaşandığı ama olasılıkları azaltmak adına bankaların yönetim kuralları güçlendirmeleri yönünde isteklerin olduğunu belirtti.

DOLAR ÇÖKTÜ MÜ?

Dolar üzerinde gerçekleşecek hareketlilikle beraber ABD'nin en önemli bankaları arasında olay yaratan bilgiler verildi. FED toplantıları sonrasında faiz artırımının yapılacağına dair tahminler yapılırken Sachs, herhangi bir artırım yapılmayacağını yönünde iddialar verildi. Geçtiğimiz günlerde FED Başkanı Powell, yaptığı açıklamalarda faiz artımı için iflas nedenleri ve fikirlerini belirtti.



ABD bankaları çöktü mü?

BANKALAR TEK TEK BATIYOR

Amerikalıların bankacılık sistemi üzerinden güvenli olduğunu belirten Biden, mevduatlara her ihtiyaç duyulduğunda oroda olacağını belirtti. Küçük işletmelerin çalışanlarına dair ödeme yapılabileceği faturaların ödeneceği bununla beraber rahat nefes alınacağı yönünde konuşmalar yapıldı.

Gelişmeler tüm hızıyla devam ederken küresel yönden ise krize yönelik felaket senaryoların beklenmese de ekonomi üzerinden doların düşüşlerinin kısa süre daha devam edeceği bildirildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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