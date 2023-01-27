Parasız ev kalmayacak: Her eve 4.334 TL yardım yapılacağı açıklandı! Bu şartları taşıyanlar dikkat!







2023 SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ







AİLE DESTEK ÖDEMELERİ

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Nakit ihtiyacı olan ve başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak sosyal yardımlardan faydalanıyor. Peki sosyal yardım ödemeleri zamlandı mı? Başvurular nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2023 senesinde maaşların artmasıyla birlikte sosyal yardım ödemeleri fiyatları da arttı. Sosyal yardım ödemelerinin yeni fiyatları şu şekilde;-65 yaş maaşı; 1.997.71 TL -Evde yardım maaşı: 4 bin 336 TL -Kronik hastalar için destek 4 bin 336 TL -Engelli maaşı: 1.594 TL -Yüzde 40 ve yüzde 60 engelli maaşı 1.594 TL -Yüzde 70 ve üzeri engelli maaşı 2 bin 392 TL -Anaokuluna giden çocuk ödemesi: 2 bin 59 TL -İlkokula giden çocuk ödemesi: 3 bin 90 TL -Ortaokula giden 3 bin 295 TL -Okuma yazma bilmeyen çocuklar için 2 bin 59 TL -Üniversiteye giden çocuklar için: 3 bin 708 TL -İş kurmak isteyen gençler için: 1.648 TLAile destek ödemeleri ile ilgili bir artış olup olmayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Aile destek ödemelerine 2022 senesi bitmeden kısa bir süre önce zam yapıldı ve 850 TL'den 1.250 TL'ye çıktı.Aile destek ödemelerinden faydalanmak için başvurular e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak ya da ikamet adresinin bağlı olduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek yapılabiliyor.Başvuru için T.C. vatandaşı olmak gerekiyor. Mavi kartı olanların, gurbetçilerin, 18 yaşından küçük olanların, memurların, noterlerin, evi idare etmek için çalışan ya da yurt dışında çalışan kişilerin, Türkiye ya da yurt dışında kredisi olanların, özel finansman kuralları kapsamı dışında kalanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Islahevlerinde olanların ve hükümlülerin, pansiyonlarda öğrenci olarak kalanların, huzurevi, çocuk yurdu gibi kurumlarda bulunanların, askerlik hizmeti ırasında onbaşı gibi rütbede askerler de başvuru yapabiliyor.