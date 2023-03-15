YAŞAM
15 Mart 2023 - 14:43

Parasızlığın kitabını yazan 3 burç! Bu burçların beli bir türlü doğrulmuyor: Cüzdanlarında kuruş yok!

İkizler, Başak ve Akrep önemli miktarda servet sahibi olmadan doğduklarına inanılan üç astrolojik burç. Bu burçların mali durumlarını yönetirken daha ihtiyatlı ve özenli davranmaları gerekebilir.

YAŞAM
15 Mart 2023 - 14:43
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Parasızlığın kitabını yazan 3 burç! Bu burçların beli bir türlü doğrulmuyor: Cüzdanlarında kuruş yok!
TAKİP ETTAKİP ET


Astroloji alanında, zenginlikten yoksun olarak doğduklarına inanılan bazı burçlar var. Bu kişiler astroloji camiasında genellikle "fakir" olarak adlandırılır. İşte maddi sıkıntılarla dolu bir hayata yatkın olduğu söylenen üç burç...

İKİZLER

İkizler (21 Mayıs - 21 Haziran)



İkizler burcu, fazla çaba harcamadan servet edinmeyi arzulayan bir burç. Tutumlu olma eğilimleri nedeniyle para yönetiminde zorlandıkları ve çoğu zaman sahip oldukları serveti kaybetme noktasına geldikleri bilinir.

BAŞAK

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Öte yandan, Başak burçları genellikle rahat bir yaşama alışkın ve sonuç olarak, önlerine çıkan potansiyel fırsatları değerlendirecek öngörüye sahip değildir. Finansal zeka eksiklikleri nedeniyle kişisel servetlerine önemli katkılarda bulunamazlar.

AKREP

Akrep Burcu (24 Ekim - 22 Kasım)

Akrepler borçlar ve finansal zorluklarla mücadeleleriyle ünlü. Kronik olarak borçlu olma eğilimindedir. Sürekli olarak finansal açık durumundadır. Çevrelerindekilere güvenememeleri finansal sorunlarını daha da kötüleştirir ve genellikle ters giden yatırımlara yol açar.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ