Parasızlığın kitabını yazan 3 burç! Bu burçların beli bir türlü doğrulmuyor: Cüzdanlarında kuruş yok!







İkizler (21 Mayıs - 21 Haziran)







Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Akrep Burcu (24 Ekim - 22 Kasım)

Astroloji alanında, zenginlikten yoksun olarak doğduklarına inanılan bazı burçlar var. Bu kişiler astroloji camiasında genellikle "fakir" olarak adlandırılır. İşte maddi sıkıntılarla dolu bir hayata yatkın olduğu söylenen üç burç...İkizler burcu, fazla çaba harcamadan servet edinmeyi arzulayan bir burç. Tutumlu olma eğilimleri nedeniyle para yönetiminde zorlandıkları ve çoğu zaman sahip oldukları serveti kaybetme noktasına geldikleri bilinir.Öte yandan, Başak burçları genellikle rahat bir yaşama alışkın ve sonuç olarak, önlerine çıkan potansiyel fırsatları değerlendirecek öngörüye sahip değildir. Finansal zeka eksiklikleri nedeniyle kişisel servetlerine önemli katkılarda bulunamazlar.Akrepler borçlar ve finansal zorluklarla mücadeleleriyle ünlü. Kronik olarak borçlu olma eğilimindedir. Sürekli olarak finansal açık durumundadır. Çevrelerindekilere güvenememeleri finansal sorunlarını daha da kötüleştirir ve genellikle ters giden yatırımlara yol açar.