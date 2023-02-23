Paraya ihtiyacı olan 3 ay tek kuruş ödemeyecek: TEB kampanyayı duyurdu! Tek seferde ödenecek

Türk ekonomi Bankası (TEB), nakit ihtiyacı olanlara düşük faizli bireysel kredi imkanı sunan yeni kredi destek paketini duyurdu. Bankanın yeni kampanyası, borçluların 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle 10.000 TL'ye kadar limitli kredi başvurusunda bulunmalarına olanak tanıyor. Bu girişim, özellikle artan ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan acil nakit ihtiyacı olan milyonlarca kişiyi rahatlatabilir. Kredi destek paketi, düşük faiz oranıyla borçlanma şansı sunarak, borçluların düşük aylık taksitlerle borçlarını geri ödemelerini kolaylaştırıyor. Nakit ihtiyacı olan ve borcu bulunan herkes başvurabilir.
TEB Düşük Faizli Kredi Kampanyası Detayları
TEB düşük faizli kredi kampanyası, kredi kullananlara 10.000 TL'den başlayan limit ve 36 ay vade seçeneği ile kredi başvurusu yapma imkânı sunuyor. Bu sayede kredi kullananlar borçlarını çok düşük aylık taksitlerle geri ödeyebiliyor. Kampanya hem mevcut hem de yeni müşteriler için geçerli. Kredi kullananlar 28 Şubat'a kadar diledikleri tutarda kredi başvurusunda bulunabilirler. TEB Düşük Faizli Kredi Kampanyasına Nasıl Başvurulur?
TEB'in düşük faizli kredi kampanyasına başvurmak çok kolay. Banka şubelerinden herhangi birine giderek ya da mobil bankacılık aracılığıyla yapılabilir. Kredi kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak ve kredi notunuzun krediye uygun olması gerekiyor. Talep edilen tutar aynı gün hesabınıza yatırılacak ve böylece krediyi hemen kullanmanız mümkün olacak.