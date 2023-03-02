Paraya ihtiyacı olan aileler hemen başvursun! Şartları taşıyanlara aylık 5000 TL yardım yapılacak













Başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın PTT ile ortak yürüttüğü bu yardım kampanyasıyla, ekonomik güçlük yaşayan ailelere 5 bin lira maddi destek verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bu konu hakkında gelen açıklamalar, vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Bu destek ile birlikte ekonomik zorluk yaşayan ailelerin yüzü gülecek. 5 bin liralık bu maddi destek için e-Devlet üzerinden başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvurusu onaylanan kişiler 3 gün içinde nakit desteğini alabilecekler. Ekonomik sorunlar halkın alım gücünü de düşürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu destek ile birlikte vatandaşa kolaylık sağlanacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşa yardım amaçlı düzenlenen bu destekten yararlanmak için birtakım şartları taşıyor olmak gerek. Ekonomik sorun yaşayan aileler, ev başına düşen kazancın asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Şartı taşıyan vatandaşlar başvuru işlemleri sırasında IBAN numaralarını işlediklerinde nakit desteğini banka hesaplarından alabilecekler. Ödemelerini mart ayında almak isteyenler hızlıca başvuruda bulunmalılar. 5 bin liralık bu ödeme 3 gün içerisinde sahiplerine ulaştırılacak.