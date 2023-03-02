Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın PTT ile ortak yürüttüğü bu yardım kampanyasıyla, ekonomik güçlük yaşayan ailelere 5 bin lira maddi destek verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bu konu hakkında gelen açıklamalar, vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Bu destek ile birlikte ekonomik zorluk yaşayan ailelerin yüzü gülecek. 5 bin liralık bu maddi destek için e-Devlet üzerinden başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvurusu onaylanan kişiler 3 gün içinde nakit desteğini alabilecekler. Ekonomik sorunlar halkın alım gücünü de düşürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu destek ile birlikte vatandaşa kolaylık sağlanacak.
Finans
02 Mart 2023 - 15:30
Paraya ihtiyacı olan aileler hemen başvursun! Şartları taşıyanlara aylık 5000 TL yardım yapılacak
Maddi zorluk yaşayan ailelere PTT'den 5 bin lirayı bulan yardım desteği! Başvuru şartları neler? İşte detaylar...
Finans
02 Mart 2023 - 15:30