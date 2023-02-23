Paraya ihtiyacı olan bayram edecek! O banka sıfır faizle 5000 TL nakit veriyor: Hemen başvurun!

Hayat şartlarının zorlaşmasıyla, maaşlara zam yapılsa da enflasyonun yükselmesi nedeniyle paranın değeri kalmadı. İnsanlar da bu nedenle giderlerini karşılamak amacıyla kredi almak durumunda kaldı. ING Bank müşterilerini düşünerek yeni kredi kampanyasını açıkladı. Banka, başvuru yapan müşterilerine sıfır faizle 5000 TL kredi verecek. Detaylar yazımızın devamında.
ING'DEN SIFIR FAİZLE KREDİ
Ocak ayında maaşlara zam yapılmasıyla memnun olan çalışanlar ve emeklilerin sevinci kısa sürdü. Aynı zamanda enflasyonun da açıklanması durumun uzun sürmeyeceğini gösterdi. Yüksek enflasyon değerleri piyasaya hız kaybetmeden yansıdı. Marketler, faturalar ve daha birçoğu yapılan zamlarla ödenemez hale geldi. Özellikle düzenli maaş alan kişilerin bu ödemeleri yapmakta daha fazla zorlandığı biliniyor. Ekonomi bu hali almışken, bankalar da faizlerde artış yaptı. Vatandaş ödemelerini yapabilmek adına krediye başvururken faizlerin yüksek olması buna engel oldu. ING Bank bu durum için müşterilerine yeni kredi fırsatı sundu. Banka bu fırsatı mevcut müşterileri için sağlayacağını duyurdu. ING Bank, kredisi olan ve yeni kredi çekmek isteyen müşterilerine özel özel bir kredi imkanı olduğunu açıkladı. Bu kredi Turuncu Ekstra paketine dahil edilecek. Müşterileri sevindiren haber ise, 0 faizle 5 Bin TL değerinde kredi fırsatının verilmesi. Bu kredi imkanından yararlanabilmek için banka tarafından bazı şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar şu şekilde: - Müşterilerin 6 Ağustos 2019 tarihinden sonra bir ihtiyaç kredisi almış olması gerekmektedir. Bu kredi de Kredim Güvende Hayat Sigortası içerisinde olmalı. - Bir diğeri ise Turuncu Ekstra müşterileri. Burada aylık 2 Bin TL değerinde bir harcamanın ING üzerinden yapılmış olması halinde 5 Bin TL değerindeki kredide faiz olmayacak.