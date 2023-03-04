Paraya ihtiyacı olan bu fırsatı kaçırmasın! e-Devlet'ten başvuranlara 10.500 TL karşılıksız para!







YAPI KREDİ BANKASI REKOR KIRDI







EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARA PROMOSYON

EYT ile beraber 2 milyon 500 bin kişi emekli olmaya hazırlanırken bankalar ise emekli promosyon ödemelerinde değişikliğe gitti. 3 yıl boyunca aynı banka üzerinden maaşı almaya taahhüd edilmesiyle beraber vatandaşlar promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. 2017 yılından beri devam eden promosyon ödemelerinde rekor seviyeye ulaşıldı.3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.200 TL,3.500 - 7.499 TL aralığında yer alan maaşlara 5 bin TL, 7.500 - 9.999 TL arasında olan emeklilere 6.300 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşı olanlara ise ödenecek promosyon tutarı 7 bin TL olarak belirlendi.kredi emekli promosyon">Promosyon ödemeleri üzerinde yapılan değerlendirmelere karşılık en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye yükselirken Yapı Kredi Bankası'na maaşını taşıyanlara en düşük emekli maaşına karşılık 5 bin TL promosyon ödemesi alırken toplamda 10 bin 500 TL'nin sahibi olacak.