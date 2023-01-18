Kredi
18 Ocak 2023 - 17:00

Paraya ihtiyacı olan herkese oluk oluk para akacak! TC kimlik kartınız yanınızda olsun: Tamı tamına 45 bin TL ödeniyor!

11 haneli TC kimlik numaranız ile başvurmanız halinde 45.000 TL ödeme alabileceğiniz bankaların listeleri açıklandı.

Kredi
18 Ocak 2023 - 17:00
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Paraya ihtiyacı olan herkese oluk oluk para akacak! TC kimlik kartınız yanınızda olsun: Tamı tamına 45 bin TL ödeniyor!
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TC kimlik numarası ile kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, gelir belgesi olmadan Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bankası tarafından başlatılan 45.000 TL'lik kredi ödemeli ihtiyaç kredisinden faydalanabilir. İhtiyaç kredisi ödemelerinden yararlanan ve uygun faiz oranlarıyla işlem yapanlar Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden başvuruda bulunarak anında 45.000 TL kredi ödemesi alabiliyorlar.

Acil durumlarda kredi başvurusunda bulunma ve kredi kullanma olanağı sağlayan bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar için, belirli kredi kurallarına uygun olması ve her iki banka aracılığıyla kişilerin banka hesaplarından doğrulanabilmesi halinde onay alan krediler 5 dakika içerisinde hesabınıza yatmaktadır.



TC kimlik kartı ile kredi başvurusu

YAPI KREDİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Yapı Kredi Bankasının hazırladığı ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuruda bulunan ve 36 ay vadeli kampanyadan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarına SMS göndererek 45.000 TL kredi kullanabilirler.

SMS ile kredi başvurusu yapacaksanız 44 11'e mesaj göndermeniz gerekmektedir. Telefonunuzun mesaj bölümğne TC numaranızı, aylık gelirinizi ve doğum tarihinizi girin ver 44 11'e mesaj gönderin.

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Denizbank tarafındna hazırlanan ihtiyaç kredisi kampanyası ile ilgili katılım göstermek isteyenler cep telefonlarına SMS göndererek veya cep telefonunuza indirdiğiniz mobil uygulamadan diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

Denizbank'ın İhtiyaç Kredileri Cep Kredisi kampanyasını tercih etmek isteyen vatandaşlar, TC kimlik numarasını ve doğum tarihini yazdıktan sonra 32 80'e gönderebilirler. Denizbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım yapıldıktan sonra cep telefonlarına kısa mesaj olarak sonuçların gönderileceği duyurulmuştur. Denizbank'tan n kredi kullanacak vatandaşlar, bankalarının kredi notu uygunsa dilerlerse SMS ile dilerlerse de bir internet bankacılığı mobil uygulaması olan Denizbank mobil uygulamasından başvurularını talep edebilirler.

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