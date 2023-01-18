TC kimlik numarası ile kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, gelir belgesi olmadan Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bankası tarafından başlatılan 45.000 TL'lik kredi ödemeli ihtiyaç kredisinden faydalanabilir. İhtiyaç kredisi ödemelerinden yararlanan ve uygun faiz oranlarıyla işlem yapanlar Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden başvuruda bulunarak anında 45.000 TL kredi ödemesi alabiliyorlar. Acil durumlarda kredi başvurusunda bulunma ve kredi kullanma olanağı sağlayan bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar için, belirli kredi kurallarına uygun olması ve her iki banka aracılığıyla kişilerin banka hesaplarından doğrulanabilmesi halinde onay alan krediler 5 dakika içerisinde hesabınıza yatmaktadır.
Kredi
18 Ocak 2023 - 17:00
Paraya ihtiyacı olan herkese oluk oluk para akacak! TC kimlik kartınız yanınızda olsun: Tamı tamına 45 bin TL ödeniyor!
11 haneli TC kimlik numaranız ile başvurmanız halinde 45.000 TL ödeme alabileceğiniz bankaların listeleri açıklandı.
Kredi
18 Ocak 2023 - 17:00