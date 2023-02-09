Finans
09 Şubat 2023 - 18:15

Paraya ihtiyacı olan SGK binasına koşuyor: Karşılıksız 16.500 TL alacaklar

Vatandaşlar ödeme yapan devlet kurumları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki SGK 16 bin 500 TL ödemesi nedir? Şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
09 Şubat 2023 - 18:15
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Paraya ihtiyacı olan SGK binasına koşuyor: Karşılıksız 16.500 TL alacaklar
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SGK büyük bir kampanyaya imza atarak gerekli şartları taşıyan vatandaşlara 16 bin 500 TL ödeme yapacağını duyurdu. Peki ödemeyi kimler alabilir? Şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK ÖDEME KAMPANYASI

SGK tarafından nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için 16 bin 500 TL ödeme yapılacağı öğrenildi. Ödemeler emekli maaşlarının 3 katına kadar ve karşılıksız olarak yapılacak. Emekli olma hakkı kazanan ama henüz emekli maaşı almayan vatandaşlar maaşlarının 3 katına kadar SGK aracılığıyla ödeme alacak. 



16 bin 500 TL Ödeme Kampanyası

Ödemeler faizsiz olacak ve yazılı bir dilekçe ile verilecek. Yazılı başvurusu olmayan vatandaşlar ödemelerden yararlanamayacak. SGK, Emekli Sandığı, Bağ Kur emeklileri SGK yazılı dilekçe vererek 16 bin 500 TL ödeme alabilecek. Ödemeler emekli maaşının 3 katı şeklinde hesaplanacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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