Paraya ihtiyacı olan SGK binasına koşuyor: Karşılıksız 16.500 TL alacaklar

SGK büyük bir kampanyaya imza atarak gerekli şartları taşıyan vatandaşlara 16 bin 500 TL ödeme yapacağını duyurdu. Peki ödemeyi kimler alabilir? Şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK ÖDEME KAMPANYASISGK tarafından nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için 16 bin 500 TL ödeme yapılacağı öğrenildi. Ödemeler emekli maaşlarının 3 katına kadar ve karşılıksız olarak yapılacak. Emekli olma hakkı kazanan ama henüz emekli maaşı almayan vatandaşlar maaşlarının 3 katına kadar SGK aracılığıyla ödeme alacak.
Ödemeler faizsiz olacak ve yazılı bir dilekçe ile verilecek. Yazılı başvurusu olmayan vatandaşlar ödemelerden yararlanamayacak. SGK, Emekli Sandığı, Bağ Kur emeklileri SGK yazılı dilekçe vererek 16 bin 500 TL ödeme alabilecek. Ödemeler emekli maaşının 3 katı şeklinde hesaplanacak.