Paraya ihtiyacı olana ING Bank kasasını açtı! Tek bir şartı var: Anında faizsiz 5000 TL kredi ATM'den çekilebilecek

Bankalarda kampanya çılgınlığı sürerken yeni müşterilere yönelik özel kampanyalar da devam ediyor. Hemen hemen tüm bankaların yeni müşterilere yönelik kampanyaları bulunmaktadır. ING, Türkiye'deki bu kervana katılarak Yeni Müşteri Ol kampanyasını duyurdu. Promosyon yarışında her zaman önde olan Türkiye'nin köklü özel bankalarından ING Türkiye, bu kez maaşlı müşterilerine özel faizsiz 5000 TL nakit avans kampanyası başlattı. Tek yapmanız gereken başvurmak, 18 yaşını dolduran herkese koşulsuz 5.000 TL faizsiz nakit avans verilecek.
ING, yeni müşterileri için başlattığı kampanyanın detaylarını da resmi internet sitesinde duyurdu. Peki, ING Bank'tan faizsiz nakit avans çekmek için kaç vade var? ING Bank'tan faizsiz nakit avans çekmenin şartları nelerdir? ING Bank kredi
hesaplama ve bilgileri haberimizde...
ING BANKASI'NDAN 5000 TL FAİZSİZ NAKİT KAMPANYASI
ING Bank'ın yeni müşteriler için başlattığı faizsiz nakit avans kampanyasının detayları belli oldu. Kampanya kapsamında ilk kez ING müşterisi olanlar 5.000 TL koşulsuz faizsiz nakit avans alma fırsatı yakalıyor. Tanıtım bilgileri ve başvuru kriterleri ING Türkiye'nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. ING faizsiz nakit avans kampanyasına katılım koşulları aşağıdaki gibidir: Yeni bir kimliğiniz varsa, cep telefonunuzu kullanarak kayıt olabilirsiniz. Telefon, NFC işlevine sahip olmalıdır. E-Turuncu TL hesaplarınız için ek faiz seçeneği, Kredi ödemelerinizde nakit iade, Dijital kanallarımızdan ücretsiz EFT/Havale ve FAST, Tüm ATM'leri ayda 3 kez ücretsiz kullanma imkanı, Ücretsiz ING kredi kartı
BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?
ING Türkiye promosyonuna katılmak için yeni bir müşteri olmalısınız, yeni bir hesap açtırmalısınız. Hesap açma işlemlerinizi tamamlamak için size en yakın ING Bank şubesine gidebilirsiniz. Ya da dilerseniz ING Türkiye mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek buradan başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yeni bir ING banka hesabı açtıktan sonra kredi kartı başvurusu yapmanız gerekmektedir. Kredi kartınız onaylandıktan sonra 0 faizle 5.000 TL nakit avans kullanma fırsatına sahipsiniz.18 yaşını doldurmuş tüm ING Turkey müşterileri bu ING Bank kampanyasına katılabilir.