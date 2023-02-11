Paraya ihtiyacı olana o bankadan destek! Mesajla bildirildi, hesaplara gönderilecek

QNB Finansbank, resmi web sitesi aracılığıyla başvuruda bulunulması halinde kullanılabilecek yeni kredi paketini duyurdu ve bu krediyle beraber uygun faiz oranlarıyla kredi ödemeleri sağlanacağını açıkladı. Bireysel İhtiyaç Kredisi isimli kampanya doğrultusunda başlatılan kredilerde şartları sağlayan kişiler, ihtiyaç kredisine başvurması ve başvurunun kabul edilmesi durumunda aynı gün içerisinde kredilerini hesaplarında görebilirler. QNB Finansbank resmi web sitesinde paylaşılan duyuruya göre başvuru şartlarını sağlayan tüm kişiler krediye başvurmaları halinde ihtiyaç kredisi ödemelerini 5 dakika içerisinde banka hesaplarında görebilmektedirler. Acil kredi kullanacak kişiler, başvuru koşullarına uygun olmaları halinde, işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyaya katılım sağlayarak istedikleri zaman ödeme alabilmektedir. En yakın banka şubesi aracılığıyla da işlem gerçekleştirilmektedir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların kredi puanının uygun olması halinde QNB Finansbank'tan ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.
QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU
QNB Finansbank ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak istiyorsanız, kısa mesaj ile işlem yapabilirsiniz. T.C. kimlik numarasının 5030 numarasına kısa mesaj olarak gönderilmesi halinde kredi başvurusu gerçekleştirilmektedir. T.C. kimlik numarası aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunularak nakit kullanan vatandaşlara banka uygun faiz oranları ve ihtiyaç kredisi sağlamaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuruda bulunmak isteyen kişilerin banka hesaplarının mevcut olması halinde ihtiyaç kredisi ödemelerini mobil bankacılık aracılığıyla da alabilirler. İnternet bankacılığı üzerinden yapılan başvurular 5 dakika içerisinde cevaplanmaktadır.