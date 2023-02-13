Paraya ihtiyacı olana Yapı Kredi'den destek! Sıfır faizle 10.000 TL verecek! Başvuru şartları...

Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların verdiği kampanya haberlerini takip ediyorlar. Bu kapsamda tüm bankalar ampanyaları hakkında detayları peş peşe açıklarken yeni bir kampanya hazırladığını duyuran Yapı Kredi, acil nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 10.000 TL koşulsuz olarak bir ödemen yapacaklarını söyledi.
YAPI KREDİ BANKASINDAN FAİZSİZ 10 TL ÖDEMEYükselen enflasyon ve dalgalanan dolar kuru sonrası vatandaşların nakit ihtiyaçları arttı. Özellikle müşterileri kendilerine çekmek isteyen bankalar bu kapsamda başlattıkları kampanya haberlerinde sık sık gündem oluyor. Yapı Kredi'ye başvuran herkese koşulsuz 10.000 TL ödeyeceklerine dair mesaj geldi.
Kampanyadan 15 Mart 2023 gününe kadar taksitli faizsiz nakit avans kullanılabileceği belirtildi. Faizsiz olarak sağlanan nakit avans kampanyasına kayıt olan herkese 10.000 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Maksimum taksit tutarının 10.000 TL olduğu belirtilmiş ancak 6 aya kadar geçerli olduğu da belirtilmişti. Yapı kredi Bankası tarafından paylaşılan kampanya tarihleri 1 Şubat ve 28 Şubat 2023 arası şeklinde açıklandı. İlk kez müşteri olan vatandaşlar, bireysel kredi kartı başvurusunda bulunurken 15 gün içinde Yapı Kredi Bankası tarafından incelenip onaylanacak bu kampanyadan yararlanabilecek. Yapı Kredi Bankası'nın hazırladığı kampanya kapsamında, 15 Mart 2023 tarihine kadar Yapı Kredi Cep, bayilerin internet şubeleri, müşteri iletişim merkezleri veya ATM'ler aracılığıyla taksitli faizsiz nakit avans kullanılabilmektedir. "Faizsiz Taksit Peşin Ödeme" kampanyası sadece bireysel kartlarda geçerlidir.