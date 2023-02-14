PTT, maddi zorluk yaşayan vatandaşlara 1563 lira para desteği vereceğini duyurdu. Başvuruları onaylanan vatandaşlara aylık olarak verilecek bu miktar için bazı şartları taşımak gerekiyor. Başvuru yapmak için TC kimlik ile PTT'ye gidilmesi gerekiyor. Diğer bir adı 'yaşlılık aylığı' olan bu ödemeyi almak için aranan şartlar şunlar: Vatandaşlar 65 yaşın üstünde olmalı, sosyal bir güvenceye sahip olmamalı, kendine ait bir geliri bulunmamalı, her ev için kişi başına ayrılan para miktarı asgari ücretin 3'te birinden fazla olmamalı.
Finans
14 Şubat 2023 - 11:45
Paraya ihtiyacı olanı ferahlatan ödeme! Devlet hane başı 1563 TL'yi trink ödeyecek: Son başvuru tarihini unutmayın!
Maddi zorluk yaşayanlara para desteği! Ne kadar destek verilecek? İşte detaylar...
Finans
14 Şubat 2023 - 11:45