Paraya ihtiyacı olanı ferahlatan ödeme! Devlet hane başı 1563 TL'yi trink ödeyecek: Son başvuru tarihini unutmayın!













Başvurular nereden yapılacak?

PTT, maddi zorluk yaşayan vatandaşlara 1563 lira para desteği vereceğini duyurdu. Başvuruları onaylanan vatandaşlara aylık olarak verilecek bu miktar için bazı şartları taşımak gerekiyor. Başvuru yapmak için TC kimlik ile PTT'ye gidilmesi gerekiyor. Diğer bir adı 'yaşlılık aylığı' olan bu ödemeyi almak için aranan şartlar şunlar: Vatandaşlar 65 yaşın üstünde olmalı, sosyal bir güvenceye sahip olmamalı, kendine ait bir geliri bulunmamalı, her ev için kişi başına ayrılan para miktarı asgari ücretin 3'te birinden fazla olmamalı.Başvuru yapmak için herkesin TC kimlik numarası gerekiyor. Vatandaşlar E-devlet uygulaması ile başvuru yapabilir ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gidebilir. Başvurunuzun onaylanması durumunda ise TC kimlik belgeniz ile PTT'ye giderek bu para desteğini alabilirsiniz. Aylık olarak sabit bir şekilde yapılacak olan bu ödemeyi, bir hesap açarak kart ile PTT ATM'lerinden almanız da mümkün.