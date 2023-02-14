Finans
14 Şubat 2023 - 22:00

Paraya ihtiyacı olanı ferahlatan ödeme! Devlet hane başı 1563 TL'yi trink ödeyecek: Son başvuru tarihini unutmayın!

İhtiyaç sahiplerine PTT üzerinden nakit destek imkanı verildi. Başvuru yapan herkesin hesabına 1563 TL ödeme yapılacağı müjdesi geldi. Paraya ihtiyacı olanların dört gözle beklediği haber detayları...

Finans
14 Şubat 2023 - 22:00
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Paraya ihtiyacı olanı ferahlatan ödeme! Devlet hane başı 1563 TL'yi trink ödeyecek: Son başvuru tarihini unutmayın!
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Acil nakite ihtiyacı olanların yüzünü güldüren gelişmeler PTT üzerinden gelirken milyonlarca kişi şubelere akın etti. TC kimlik kartı ile PTT şubesine gidilerek destek ödemelerinden yararlanabilirsiniz. Her ay düzenli olan herkese destek verilirken bununla beraber yaşlılık aylığıyla beraber birçok kişinin cebini rahatlatıyor. PTT üzerinden alınan 65 yaş aylığı hakkında merak edilenler detaylarıyla haberimizde yer almaktadır.

ÖDEMELERDEN YARARLANACAK KİŞİLER

-65 yaş aylığından faydalanabilmek için sigortanın olmaması gerekir



-Herhangi bir gelir sahibi olmamak

-Hane içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması

-Düzenli gelir sahibi olmayıp üzerine taşınmaz bulunmaması gerekir.

PTt 65 yaş aylığı

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Şartlara uygun olan kişiler Tc kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak e devlet sisteminden başvuruda bulunabileceği gibi Sosyal ve Yardımlaşma Vakıfları üzerinden de başvurular gerçekleşir. Gerekli şartları taşıyarak başvuru yapan ve ödemesi onaylanan vatandaşlar kimlik kartlarıyla beraber PTT'ye giderek ödemelerini her ay düzenli olarak temin edebileceği gibi PTT ATM'lerinden de kart ile beraber ödemeler gerçekleşir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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