Paraya ihtiyacı olanın eline evden çıkmadan parası gelecek! Şubeye gitmeye gerek yok: Bir tıkla on binlerce liranız olabilir!

Bankadan avantajlı vadelerle kredi fırsatı verileceği duyuruldu. Her zaman müşterisinin yanında olan Ziraat Bankası yeni kampanya ile müşterilerini mutlu etti. Kolaylıkla bu krediden yararlanmak isteyenler şubeye gitmeden parasını alabilecek.
ZİRAAT BANKASINDAN AVANTAJLI KREDİ
Olumsuz ekonomik şartlar sebebi ile maaşı ödemelere yetmeyen vatandaşlar mecburen bankaların sunduğu kredi fırsatlarından yararlanıyor. Bu olumsuzluklar sebebi ile bankalar ödeme kolaylıkları, düşük faiz oranları ile kredi fırsatlarını açıkladı. Kişilerin almak istediği kredi miktarına göre vade sayısında değişiklik yapan Ziraat Bankası detayları da açıkladı. -100.000 TL üzerinde alınacak olan kredilerin vadesi 12 ay, -50.000 - 100.000 TL arasında çekilecek olan kredinin vadesi 24 ay, -50.000 TL'ye kadar çekilecek olan kredilerin vadesi 36 ay olarak belirlendi. Krediden yararlanmak isteyenlerin Ziraat Bankası şubesine gitmesine gerek yok. İnternet şube, Ziraat Mobil, üzerinden kolaylıkla kredi başvuru yapılabilecek.