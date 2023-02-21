Paraya ihtiyacı olanlar bayram edecek! O banka 10.000 TL'yi anında veriyor: Hemen başvurabilirsiniz

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Denizbank, finansal zorluk yaşayan müşterilerini rahatlatmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ilk kez Denizbank kredi kartı başvurusunda bulunan yeni müşterilere sıfır faizli 10.000 TL tutarında koşulsuz nakit avans veriliyor. Kampanya sadece ay sonuna kadar geçerli olduğundan, ilgilenen müşterilerin hızlı hareket etmeleri gerekiyor.
Kampanya koşulları ve başvuru süreciMüşterilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için başvuru tarihinde, açık DenizBank Bireysel Kredi Kartlarının bulunmaması gerekiyor. Kampanya döneminde mevcut kartlarını kapatıp, yeni kart almaları durumunda kampanyadan yararlanabilecek. Sıfır faizli 6 ay vadeli nakit avans, kredi kartı başvurusu onaylandıktan iki iş günü sonra tanımlanacak. Kredi kartının kullanılabilir limitinin yeterli olması durumunda, müşteriler nakit avansı tanımlama tarihi ile 15 Mart 2023 tarihleri arasında kullanabilecek.
Onaylanan kart limit tutarına bağlı olarak 250 TL ile 10.000 TL arasında nakit avans kullanılabilecektir. Taksitli nakit avans için vade süresi 6 aydır. Müşteriler limitlerini tüm DenizBank kanallarındaki "Taksitli Nakit Avans" menüsü üzerinden kullanabiliyor.
Tek seferde yararlanın, taksitleri kredi kartı ekstresinde görüntüleyinHer müşteri kampanyadan bir kez yararlanma hakkına sahip. Taksitli nakit avansın taksitleri kredi kartı hesap özetinde görülebilir. Kredi kartının fiziki olarak teslim alınmış olması gerekiyor.
Son başvuru tarihi ve kampanya istisnaları
"10 bin TL sıfır faizli nakit avans kampanyası" için son başvuru tarihi 28 Şubat mesai saati bitimi. Kampanyaya Ek Kart, Net Kart, Business Kart ve Banka Kartı başvuruları dahil değil. Müşteriler, bankanın kampanya koşullarını takip ederek ve son başvuru tarihinden önce başvurarak bu avantajlı fırsattan yararlanabilirler.