Paraya ihtiyacı olanlar dikkat: Nakit yardımı için PTT başvuru şartlarını duyurdu!







EV YARDIMI ALMA ŞARTLARI







İhtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler internet üzerinden sosyal destek ödemelerinden nasıl faydalanabileceklerini merakla araştırıyor. Peki ev yardımı olarak verilen nakit ödemeleri nasıl alınır? Başvurular nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir? Ev yardımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ev yardımı olarak düzenlenen ödenek 3294 sayılı kanun kapsamında gerçekleştiriliyor. Geliri yeterli olmayan ve bakımsız evde oturmak zorunda kalan kişiler bu yardım için başvuru yapabiliyorlar. Aynı zamanda kendi arsası olan ve prefabrik ev yaptırmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yardıma başvuru yapabiliyor.Ev fiyatlarının ve kiraların son dönemlerde sürekli olarak artması sebebiyle ihtiyaç sahibi aileler bu desteği internet üzerinden araştırıyor ve arsalarını bu kapsamda değerlendirmek için yardım başvurusu yapmaya devam ediyor.