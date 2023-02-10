Finans
10 Şubat 2023 - 20:00

Paraya ihtiyacı olanlar dikkat: Nakit yardımı için PTT başvuru şartlarını duyurdu!

İnternet üzerinden devlet tarafından sağlanan nakit ödemeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki ev yardımı ödemesi nasıl alınır? Şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
10 Şubat 2023 - 20:00
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Paraya ihtiyacı olanlar dikkat: Nakit yardımı için PTT başvuru şartlarını duyurdu!
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İhtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler internet üzerinden sosyal destek ödemelerinden nasıl faydalanabileceklerini merakla araştırıyor. Peki ev yardımı olarak verilen nakit ödemeleri nasıl alınır? Başvurular nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir? Ev yardımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV YARDIMI ALMA ŞARTLARI

Ev yardımı olarak düzenlenen ödenek 3294 sayılı kanun kapsamında gerçekleştiriliyor. Geliri yeterli olmayan ve bakımsız evde oturmak zorunda kalan kişiler bu yardım için başvuru yapabiliyorlar. Aynı zamanda kendi arsası olan ve prefabrik ev yaptırmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yardıma başvuru yapabiliyor. 



Ev Yardımı Şartları

Ev fiyatlarının ve kiraların son dönemlerde sürekli olarak artması sebebiyle ihtiyaç sahibi aileler bu desteği internet üzerinden araştırıyor ve arsalarını bu kapsamda değerlendirmek için yardım başvurusu yapmaya devam ediyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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