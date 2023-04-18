Paraya ihtiyacı olanlar dikkat! PTT'den 30.000 TL'lik bayram kredisi verilecek! PTT'den bayram öncesi müjdeli haber geldi. Anında 30 bin TL para hesabında. Vatandaşların kuyruk oluşturdukları ödemeler ile ilgili detaylar haberimizde olacak. İşte detaylar...
PTT'DEN BAYRAM SÜRPRİZİ! 30 BİN TL ÖDEME VERİLECEKPTT vatandaşların çok sık ziyaret ettiği bir yer. Halkın dostu olarak bilinen PTT bankalar aracılığıyla yaptıkları binlerce kampanya kapsamında pek çok fayda sağlıyor. PTT, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar için kredi müjdesi verdi. Özel bankalarda yaşanan değişimler ve kredi konusunda tutumlarını değiştirmeleri neticesinde gözler kamu bankalarına çevrildi. Vatandaşların beklediği müjdeli haberi PTT verdi. PTT nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi verecek? Peki bu kredi ödemesi nasıl olacak? Faiz işleyecek mi? Nereden alınacak? İşte tüm ayrıntılar...
PTT bayram öncesinde müşterileri için dev bir sürpriz yaptı. Bayramın yaklaşması ile birlikte acil nakit paraya ihtiyaç duyanlar için PTT büyük bir kıyak yaptı. Acil paraya ihtiyacı olan doğru PTT'ye. Zira PTT vatandaşlara kredi ödemesi yapıyor. Enflasyon, ekonomi değişen dengeler derken bankalar kemeleri iyice sıkmıştı. Kredi vermeyen bankalar nakit avanslarda da faiz oranlarını yüksek tutuyordu. Bu durum vatandaşı oldukça zorlamaktaydı. Acil nakit ihtiyacını nasıl çözeceğini bilemeyen vatandaşların imdadına PTT yetişiyor. PTT tarafından vatandaşların yüzünü güldüren bir kredi kampanyası detayı geldi. İşte o detaylar... PTT üzerinden 30 bin TL kadar kredi verilecek. Vadesi ise 36 ay olarak belirlendi. PTT, Aktif Bank aracılığı ile emekliler ya da maaşlarını Aktif Bank'tan alanlar için kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Ayrıca Banka müşterisi olmayan da bu krediden yararlanabiliyor. Bu krediden faydalanmak için TC kimlik numaraları ile birlikte PTT üzerinden başvuruda bulunmak yeterli bulunuyor. Sonrasında PTT üzerinden ya da Aktif Banka ile birlikte ödemelerinizi alabilecekler.