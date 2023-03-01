Paraya ihtiyacı olanlar hemen başvursun: Bakanlık 7500 TL ödeme ile bayram ettirecek!







BAŞVURU YAPANLARA 7.500 TL ÖDEME!







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi destekte bulunulacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvuru yapması yeterli olacaktır. Tek seferlik yapılacak bu ödemeden başvuru yapanlar faydalanabilecek. Başvurular nereden ve nasıl yapılacaktır? İşte bütün detaylar haberimizde.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni nakdi destek çalışmasında bulundu. Başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlarımıza 7.500 TL ödemede bulunulacak.Düzenli her ay yapılan ödemelerin yanında bir defalık gerçekleşen ödemeler de yer alacaktır. 7.500 TL olan nakdi destek tek seferlik ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenecektir.Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımıza ödeme gerçekleştirilecektir. Aile Bakanlığı tarafından yapılan nakdi destekte verilen başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Ödeme doğalgaz ve elektrik desteği şeklinde ödenecektir. Doğalgaz desteği 900-2500 TL arasında ödenecektir. Elektrik desteği ise 106-206 TL arasında gerçekleştirilecektir. Destek almayı hak kazanan vatandaşlarımızın ödemeleri PTT şubeleri üzerinden ödenmektedir. TC kimlik numaranız ve faturanızı göstererek ödemenizi alabileceksiniz.