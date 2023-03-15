Paraya ihtiyacı olanlara bu bankalar destek çıkacak! 250.000 TL'ye kadar nakit imkanı: Deprem kredisi veren bankalar listesi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlar maddi anlamda da olumsuz yönde etkilendi. Yaşadıkları kayıplar sonrasında afetzedeler için bir destek de bankalar tarafından geldi. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından kredi kampanyası başlatıldı. Bireysel müşteriler için 6 ay ertelemeli, 36 aya kadar vade seçeneği bulunan kredi duyuruları yapıldı. İşte isim isim hangi bankalar hangi kredi kampanyasını başlattı? Ayrıntılar haberimizde...
HANGİ BANKALAR DEPREM KREDİSİ VERECEK?
Afetzede vatandaşlar tarafından deprem kredisi veren bankaların ne kadar kredi vereceğini ve bu bankaların hangileri olduğu sorusunu merak ediyor. Deprem sonrası yaşanan yıkımlar ve kayıpların ardından kredi kampanyalarını duyuran Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, 100.000 TL kredi vereceklerini duyurdu.
BANKALARIN AYRINTILI KREDİ KAMPANYA AÇIKLAMALARI
Halkbank, bireysel ve KOBİ'ler için kredi borç ve taksitleri, kredi kartı borçları ve gayri nakdi kredi komisyonlarını 31 Ağustos tarihine kadar 6 ay faizsiz olarak erteledi. Öte yandan Kilis, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ'daki Halkbank müşterilerinin de bu imkandan yararlanabileceği duyuruldu.
Ayrıca depremden zarar göre bireysel müşterilere 6 ay ertelemeli, 36 ay vade seçeneğine kadar kredi sağlanacağı, KOBİ müşterileri için ise 1 yıl ertelemeli ve yine 36 ay vade seçeneğine kadar destek kredisi sağlanacağı açıklandı.
İş Bankası deprem desteğini ise yaptığı duyuruda açıkladı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye; İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan afetzedelerin kredi ve kredi kartı ödemelerinin 6 ay süreyle ertelendiği duyuruldu. Öte yandan depremde hayatını kaybeden müşterilerin tüm bireysel borçlarını sileceğini açıkladı.