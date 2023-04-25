Paraya ihtiyacı olanlara kamu bankasından kıyak! Şartı sağlayana anında 50.000 TL verilecek

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar son dönemlerde sık sık kredi başvurusu yapıyor. Bankaların düzenlediği kredi kampanyaları en sık araştırılan konular arasında yer alırken o kamu bankasından yüzleri güldürecek haber geldi. Peki hangi kamu bankası 50 bin TL kredi veriyor? Kredi şartları neler? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O KAMU BANKASINDAN 50 BİN TL KREDİ ÖDEMESİSon dönemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını sık sık araştırırken müjdeli haber Halkbank'tan geldi. Halkbank aylık yüzde 1.94 faiz oranıyla 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemelerine 36 ay vade imkanı sunacak. 50 bin TL ve 100 bin TL arası kredilere 24 ay, 100 bin TL'den fazla kredilere ise 12 ay vade imkanı tanınacak.
Halkbank kredi çekecek müşterilerine aylık eşit taksit, artan taksit, azalan taksit, üç ayda bir eşit taksit, serbest ödeme seçenekleri sunuyor. Halkbank aracılığıyla 50 bin TL kredi çeken müşterilere 36 aya kadar vade uygulanacak. 100 bin TL'ye kadar kredi çeken müşteriler 24 ay, 200 bin TL kredi çeken müşteriler 12 ay süreyle taksitlerini ödeyebilecek. Halkbank faiz oranları ise yüzde 1.94 oranlarından başlatılıyor. Halkbank ihtiyaç kredisi için başvurular şube üzerinden yapılabileceği gibi mobil uygulama üzerinden de yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar ödemelerini anında alabiliyor. Başvuru sonuçları birkaç dakika içinde müşteriye bildiriliyor.