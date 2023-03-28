Paraya ihtiyacı olanların şubeye gitmesine gerek kalmadı! Telefonundan bunu yapanlar 50.000 TL'yi kaptı: İşte tek yapmanız gereken

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden bankaların kredi kampanyalarını araştırıyor. Peki hangi banka kolaylıkla ihtiyaç kredisi veriyor? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
UYGUN FAİZLİ KREDİ İMKANIEn çok tercih edilen kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan müşterilerine özel şubeye gitmelerine gerek olmadan mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek 50 bin TL ve 100 bin TL arasında kredi kampanyası başlatıldığını duyurdu.
İnternet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek krediler için 50 bin TL'ye kadar 36 ay vade, 50 bin TL ve 100 bin TL arasında olan krediler için 24 ay vade, 100 bin TL ve üstü krediler için 12 ay vade imkanı sunulacak. Başvurusu onaylanan vatandaşların kredileri anında hesaplarına geçecek ve bireysel krediler için hayat sigortası imkanı da olacak. Başvurular internet bankacılığı ve Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Kampanyada 50 bin TL'ye kadar olan krediler için 36 ay vadeye kadar vade imkanı sunulacak. Müşterilere uygun faizle ve ödeme planıyla sunulacak olan ihtiyaç kredisi için hayat sigortası ürünü de sunulacak.