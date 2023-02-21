Paraya ihtiyacım var diyene SMS ile kredi! SMS atarak, ihtiyaç kredinizi bir çırpıda kullanın... Şubeye gitmeye gerek yok para hesabınıza anında yatacak

O bankaların ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yaparak ödemeden faydalanabileceksiniz. SMS atarak başvuruda bulunabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılmaktadır? Kimler başvuruda bulunabilir? Merak edilen detaylar haberimizde.
BANKALARDAN İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!Denizbank ve Akbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası duyuruldu. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar uygun faiz ödemelerinden faydalanacaktır. Düşük faiz imkanı sunan bankalara başvuru yapmak oldukça kolay. İhtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile kolayca halledebileceksiniz. Cep telefonunuzdan SMS atarak gerçekleştirebileceksiniz.
SMS üzerinden kredi yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazınız. 4425 numarasına mesajınızı göndermeniz yeterli olacaktır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurunuz tamamlanıyor. Kredim yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numaranız tekrar boşluk ve doğum tarihinizi yazıp 3280'a iletmeniz yeterlidir. Denizbank ihtiyaç kredi başvurunuz tamamlanacaktır. İhtiyaç kredi kampanyasına başvuracak bireysel müşteriler için şartlar şu şekildedir: 18-65 yaş aralığında olunmalıdır. Kredi puanınızın 1500 ve üzerinde olması gerekmektedir. Akbank ve Denizbank bankalarından TC kimlik numaranızdan sorgulatıp kredi puanınız belirlenecektir. Şartlara uygun olmanız halinde krediden faydalanacaksınız.