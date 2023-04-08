Finans
08 Nisan 2023 - 18:30

Paraya sıkışan emekliler bu haber size! Maaşlara ek 10.000 TL daha alabilirsiniz: Duyuru yapıldı!

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli vatandaşın promosyon araştırmaları da hız kazandı. Peki 10 bin TL promosyon ödemesi nasıl alınır? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
08 Nisan 2023 - 18:30
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Paraya sıkışan emekliler bu haber size! Maaşlara ek 10.000 TL daha alabilirsiniz: Duyuru yapıldı!
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Emekliler ve EYT yasasıyla birlikte emekli olma hakkı kazanan vatandaşlar bankaların düzenlediği promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki 10 bin TL promosyon ödemesi yapan banka hangisi? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 BİN TL PROMOSYON ALMAK MÜMKÜN

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Bankaların birbirleriyle promosyon yarışı devam ederken yüzleri güldürecek bir haber ING Bank tarafından geldi. ING Bank emekli vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmasının yanında emeklilere birçok avantajı da sunacak.



ING Bank Emekli Promosyon Tutarları

 Emeklilerin yüzünü güldürecek haberler kapsamında emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerden 7 bin 500 TL üstü maaş alanlara ek olarak promosyon ödemesi yapılacak. Aynı zamanda ek promosyon ödemelerinden faydalanmak için SSK, Bağ Kur emeklisi olmak da fark etmeyecek. ING Bank en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından kolları sıvadı ve emekli promosyonlarını 10 bin TL'ye yükseltti. Emekli müşteri potansiyellerini artırmak isteyen bankalar emeklilere promosyon ödemelerinin yanında birçok farklı avantajı da sunuyor ve emekliler maaşlarının 10 katı kadar kredi ödemelerini düşük faiz oranlarıyla alabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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