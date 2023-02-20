Paraya sıkışan emeklilere ilaç gibi ödeme! Başvuran karşılıksız ödeme alacak







EMEKLİLERİ RAHATLATAN KAMPANYA! HESABINIZA GERİ ÖDEMESİZ YATACAK!







Bir kampanya başladı ve bu kampanya emeklileri rahatlatacak. Kampanya kapsamında emeklilere geri ödemesiz olarak para yatırılacak ve SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlar başvuru yapabilecekler. Kampanya dahilinde emekli vatandaşlar, maaş promosyonu almak için 31 Mart tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Başvurularını yapan emekliler, promosyon ödemeleri alabilecekler. Kampanya ile ilgili tüm detaylar aşağıda yer almaktadır.İş Bankası, emekli vatandaşlara yönelik bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, SSK Kurumu ile anlaşma yapan banka, 1 Kasım 2022 tarihinde başlayan emekli maaşı promosyon ödemelerinde üst sınırın 7.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Destek ödemesi, emekli maaşlarının tutarına göre yapılacak ve kampanyadan yararlanmak için 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Bu şartı sağlayan emekli vatandaşlar kampanyadan faydalanabilecek.