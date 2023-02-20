Bir kampanya başladı ve bu kampanya emeklileri rahatlatacak. Kampanya kapsamında emeklilere geri ödemesiz olarak para yatırılacak ve SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşlar başvuru yapabilecekler. Kampanya dahilinde emekli vatandaşlar, maaş promosyonu almak için 31 Mart tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Başvurularını yapan emekliler, promosyon ödemeleri alabilecekler. Kampanya ile ilgili tüm detaylar aşağıda yer almaktadır.
Finans
20 Şubat 2023 - 14:15
Paraya sıkışan emeklilere ilaç gibi ödeme! Başvuran karşılıksız ödeme alacak
Geri ödemesiz bir şekilde emeklilere maddi destek sağlayacak bir kampanyanın başladığı duyuruldu.
Finans
20 Şubat 2023 - 14:15