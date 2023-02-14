Paraya sıkışan hemen baksın! Bu banka hesabı olanlara oluk oluk para akıtacak: Hesap numarası olan başvursun!

Garanti Bankası'nın resmi internet sitesinde yapılan duyuru ile nakit başvuru yapmak isteyen herkese 24 ay ile 36 ay arası vadelere sahip kredi paketleri ile ihtiyaç kredisi ödemesi yapılabilecek. Garanti Bankası'ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan vatandaşlar, banka müşterisi olmaları halinde bankaya gitmeden başvuru ve işlem yapabilirler. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla ödeme yapacak. Garanti Bankası'ndan kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, belirtilen süre içerisinde diledikleri zaman hesabına alacak olarak yükleyecektir.
GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU
Garanti Bankası hesabınızdan başvurmak isterseniz, bankanızın internet bankacılığı uygulamasından internet şifresi oluşturun ve başvurunuzu yapın. Garanti Bankası İnternet Bankacılığı Uygulaması ile evrensel kredi başvurusunda anında sonuç alın. Garanti Bankası'ndan kredi başvurusu yapan vatandaşlar, bankanın şartlarını sağlaması halinde işlemi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisini hesaplarında görebiliyorlar. Garanti Bankası'ndan kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşın emekli olması halinde, emekli hesabının bu bankada bulunması gerekmektedir. Emekli aylığınızı Garanti Bankası'na aktararak tüketici finansmanı başvurusunda bulunabilirsiniz.