Paraya sıkışan herkese 10.000 TL verilecek! PTT muslukları açtı, bir kısa mesajla para hazır!

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için PTT üzerinden Aktif Bank'a kredi başvurusunda bulunabilmektesiniz. Kısa mesaj ile katılım sağlayabileceğiniz bu kredi fırsatının katılım şartları da birçok kişi tarafından araştırılmaktadır.
PTT AKTİF BANK İHTİYAÇ KREDİSİYüksek enflasyon sebebiyle geçimlerini devam ettirmekte zorlanan vatandaşlara bir kredi imkanı da PTT'den geldi. Acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlar PTT'ye direkt giderek ya da kısa mesaj yoluyla kredi başvurusunda bulunabilecek. Kısa mesaj ile başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, cep telefonlarının SMS bölümüne "PTT" yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numarasını yazdıktan sonra '3050'ye kısa mesaj göndermeleri gerekmektedir.
Başvuru yapmış vatandaşlar başvuru sonuçlarını 10 dakika içerisinde cep telefonlarına gelen kısa mesaj ile öğrenebilecek. Eğer bir problem olursa, PTT müşteri hizmetlerinden veya en yakın PTT şubesine giderek oluşan problemi çözebilirsiniz.