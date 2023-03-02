Paraya sıkışana bu bankalar gelir belgesiz kefilsiz ödeme yapacak! 10.000 TL nakit için ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Günümüzde insanlar borçları nedeniyle ya da acil ihtiyaçları için bankaların finansman desteklerinden faydalanmak isterler. Ancak bankaların verdikleri finans desteğinde kişilere kimi problemler çıkartabilmektedirler.
Bankaların vatandaşların ve müşterilerinin acil ihtiyaçları için verdikleri krediden faydalanmak için kefil şartı ve maaş bodrosu gibi seçenekler sunmaktadırlar. Fakat sıkı durun! O bankalar ne kefile bakıyor, ne maaş bodrosuna, ne de gelir belgesine... İşte hiç bir şart sunmadan 424 TL'den başlayarak 10 bin TL'ye kadar kredi veren o bankalar...
BU BANKALAR ŞARTSIZ, GELİR BELGESİZ KREDİ VERİYORİnsanların acil ihtiyaçları için kullandıkları ihtiyaç kredilerinde çoğunlukla bankalar pürüzler çıkartabiliyor. Bu sorunlar genellikle kredi notu, gelir belgesi, kefil şartı vs. gibi sorunlar olabiliyor. Ancak bazı bankalar müşterilerinin bu sorunlarına çare bulabilmek için şartsız ihtiyaç kredi kampanyasını başlattı. İşte herhangi bir şey istemeden kredi veren o bankalar... Tüm ayrıntılar haberimizde...
Fibabanka, Akbank, Enpara, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisini kefilsiz, gelir belgesiz veren bankalar arasında buluyor. Özellikle Akbank bu bankalar arasında ihtiyaç kredisini en kolay veren bankalar arasında bulunuyor. Akbank 424 TL ve 10 bin TL arasında ihtiyaç kredi ödemesinde bulunuyor. Gelir belgesiz ve kefilsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında ING Bank ve TEB bankası da bulunmaktadır. Ancak bu bankaların faiz oranları diğer bankalara oranla yüksek olabilmektedir. Yani ne kadar çok şartsız işlem varsa faiz oranı da o kadar yüksek tutulmaktadır. Bankaların kredi verilmeyen müşterilere sağladığı bu kolaylık ile ihtiyaç kredi imkanı olunmaktadır. Bankaların sundukları seçenekleri tek tek inceleyerek size uygun olan kredi seçeneğini almanızda fayda bulunmaktadır.