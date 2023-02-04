Paraya sıkışana ilaç gibi destek! Tek kuruş faiz ödemeden 10.000 TL verilecek! Başvuru şartları çok basit!







Akbank’tan 10 Bin TL Nakit Desteği







Kredi Kartı Başvuru Şartlarındaki Detay

Geri Ödemeler İçin Vade Belirlendi

Bankacılık hizmetlerinde en çok talep gören birisi de nakit destek kampanyasıdır. Bu kapsamda özellikle yeni müşterileri büyük avantajlar beklemektedir. Bu kapsam altında Akbank mükemmel bir kampanya duyurdu.Akbank’a yeni müşteri olacak olanlara özel bir kampanya 1 Şubat 2023 tarihinden 28 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Katılmak için Akbank Mobil’i indirmeniz ve gerekli olan adımları tamamlamanız gerekmektedir. Tamamlamanın ardından 10 bin TL nakit desteğinden yararlanmak mümkündür.Müşterilere sağlanması planlanan 10 bin TL’lik nakit destek için bazı şartlar belirlenmiştir. Bunlar; • Yeni Akbank müşterisi olmak, • İlk kez asıl Axess veya Wings karta başvurmaları gerekmektedir. Kampanya tarihleri kapsamında olan herkes de 31 Mart 2023 tarihine kadar nakit avansı kullanması mümkündür.Kampanya kapsamı içerisinde 10 bin TL nakit avans için yüzden 0 faiz belirlenmiştir. Ödeme vadeleri ise maksimum 6 aya kadar uzatılmaktadır.