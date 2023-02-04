Kredi
04 Şubat 2023 - 08:00

Paraya sıkışana ilaç gibi destek! Tek kuruş faiz ödemeden 10.000 TL verilecek! Başvuru şartları çok basit!

Son zamanların en çok talep gören bankacılık hizmetlerinden biri olan nakit destek kampanyaları bazen ihtiyaç kredileri bazen ise taksitli nakit avans olarak

Kredi
04 Şubat 2023 - 08:00
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Paraya sıkışana ilaç gibi destek! Tek kuruş faiz ödemeden 10.000 TL verilecek! Başvuru şartları çok basit!


Bankacılık hizmetlerinde en çok talep gören birisi de nakit destek kampanyasıdır. Bu kapsamda özellikle yeni müşterileri büyük avantajlar beklemektedir. Bu kapsam altında Akbank mükemmel bir kampanya duyurdu.

Akbank’tan 10 Bin TL Nakit Desteği

Akbank’a yeni müşteri olacak olanlara özel bir kampanya 1 Şubat 2023 tarihinden 28 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Katılmak için Akbank Mobil’i indirmeniz ve gerekli olan adımları tamamlamanız gerekmektedir. Tamamlamanın ardından 10 bin TL nakit desteğinden yararlanmak mümkündür.



akbank kampanya

Kredi Kartı Başvuru Şartlarındaki Detay

Müşterilere sağlanması planlanan 10 bin TL’lik nakit destek için bazı şartlar belirlenmiştir. Bunlar;

• Yeni Akbank müşterisi olmak,

• İlk kez asıl Axess veya Wings karta başvurmaları gerekmektedir.

Kampanya tarihleri kapsamında olan herkes de 31 Mart 2023 tarihine kadar nakit avansı kullanması mümkündür.

Geri Ödemeler İçin Vade Belirlendi

Kampanya kapsamı içerisinde 10 bin TL nakit avans için yüzden 0 faiz belirlenmiştir. Ödeme vadeleri ise maksimum 6 aya kadar uzatılmaktadır.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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