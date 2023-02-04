Bankacılık hizmetlerinde en çok talep gören birisi de nakit destek kampanyasıdır. Bu kapsamda özellikle yeni müşterileri büyük avantajlar beklemektedir. Bu kapsam altında Akbank mükemmel bir kampanya duyurdu.
Kredi
04 Şubat 2023 - 08:00
Paraya sıkışana ilaç gibi destek! Tek kuruş faiz ödemeden 10.000 TL verilecek! Başvuru şartları çok basit!
Son zamanların en çok talep gören bankacılık hizmetlerinden biri olan nakit destek kampanyaları bazen ihtiyaç kredileri bazen ise taksitli nakit avans olarak
Kredi
04 Şubat 2023 - 08:00