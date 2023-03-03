Paraya sıkışana PTT'den dev kampanya! TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8'le bitenler şubede soluğu alacak! PTT ve Aktif Bank el sıkıştı 10 bin TL ödeme yapılacak

PTT’DEN MÜTHİŞ KAMPANYA!
PTT ihtiyacı olan nakit parası olmayana müthiş bir kampanya ile geliyor. TC kimlik numaralarının son hanesi çift rakam olanlar yaşadı….. TC kimlik numarasının son rakamı 0,2,4,6,8 ile biten vatandaşlar işi yaptı. Müthiş bir kampanya onları bekliyor. PTT Aktif bank aracılığı ile kredi verecek. Anında ve uygun faiz seçeneği ile kredi almak isteyenler bu haber sizin için….
10 BİN TL KREDİ VERİLECEK
PTT Aktif Bank aracılığı ile nakit ihtiyacı olan binlerce kişiye 10 bin lira kredi imkanı verecek. Tabi bu krediye başvurmak için belli koşulları sağlamak da önemli. Sizler için bu koşulları araştırdık. Bu koşulların içinde en dikkat çeken ise kredi puanı oldu. Başvuru yapacak kişilerin kredi puanının 1100 olması gerekiyor. Aktifbank’ın internet sitesi üzerinden yapılacak başvurularda TC kimlik numarası üzerinden başvuruar oluşturuluyor. Kişiye göre 10 bin liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. İhtiyaç sahipleri ve emekliler için çok cazip olan bu kredi kampanyası 4,09 faiz seçeneği ile 36 ay taksit ile ödenebilecek. PTT mobil I indirerek hemen sizde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.