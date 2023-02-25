Paraya sıkışanlar bir telefonla çözülecek: 5 bin TL geri ödemesiz para veriliyor! Bir telefon uzakta







O BANKADAN ŞAŞIRTAN NAKİT DESTEK! SADECE TELEFONLA ARAYANA 5000 TL KARŞILIKSIZ ÖDEME YAPILIYOR







YENİ MÜŞTERİLER HEMEN KULLANABİLİR

KAMPANYA TEK SEFERE MAHSUS OLARAK GEÇERLİ

Böyle bir kampanyayı daha önce hiç duymadınız. 5000 TL nakit desteği isteyenler sadece tek bir telefonla bankayı aramanız yeterli evet yanlış duymadınız tek bir telefon yetiyor. Detaylar haberimizde…Böyle bir kampanyayı daha önce görmediniz. İlk kez banka müşterisine görüntülü görüşme karşılığında 5000 TL nakit verilecek. Az önce duyuru yapıldı. 28 Şubat'a kadar devam eden kampanyadan yararlanmak için sayılı günler kaldı. Geç kalma Ücretsiz, iadesiz nakit alma fırsatından yararlanın. Kuveyt Türk hiçbir bankanın yapmadığını yapıyor. Sadece yeni müşterilere özel kampanya kapsamında 5000 TL'ye kadar görüntülü görüşme desteği veriyoruz. Acil nakit ihtiyacınız varsa bu kampanyayı kaçırmayın. Kuveyt Türk Bankası'nda bugün hesap açın, 5.000 TL'lik ücretsiz ve geri ödemesiz nakit yardımı alın. Kampanyaya sayılı günler kaldı. Kampanyaya katılmak istiyorsanız 28 Şubat'a kadar başvuruda bulunmalısınız.Kuveyt Türk yeni banka müşterisi olmak için önemli bir kampanya başlattı. Kuveyt Türk'ün fonlama politikası kapsamında yeni müşterilere 5.000 TL nakit desteği sağlanacaktır. Üstelik bu nakit yardımından yararlanmak için banka şubesine gitmenize gerek yok. Bankanızı arayarak ve görüntülü arama yaparak anında nakit yardımı alın. 5.000 TL'ye kadar ücretsiz ve geri ödemesiz destek de istenildiği takdirde krediye dönüştürülebilir. Örneğin 10 ay vadeli ihtiyaç kredisini 2 ay taksitlendirerek limitinizi artırabilirsiniz.Kuveyt Türk'e özel kampanya bir defaya mahsus geçerlidir. Bu, Promosyon Dönemi boyunca yalnızca bir kez katılabileceğiniz anlamına gelir. Kampanyaya katılım için son tarih Kuveyt Türk Bankası tarafından da açıklandı. 1 Ocak 2023 tarihinde başlayan kampanya 28 Şubat 2023 tarihinde sona erecektir. Kampanyaya katılmak istiyorsanız lütfen bu tarihe kadar başvuruda bulunun. Kampanyaya başvuranlar için 5.000 TL aynı gün görüntülü görüşme ile banka hesabınıza aktarılacaktır.