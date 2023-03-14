Paraya sıkışanlar, borç bulamayanlar! O banka faizsiz 20.000 TL kredi başvurularını açtı!

Bankalar müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için son dönemlerde sık sık kredi kampanyası düzenliyor. O bankadan da faizsiz kredi kampanyası geldi! Peki şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN FAİZSİZ 20 BİN TLBankalar acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kampanyalar düzenliyor. Akbank tarafından düzenlenen yeni kampanyaya göre müşteriler 10 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi ve faizsiz 10 bin TL nakit avans çekme işlemi yapabilecek. Kredi ödemeleri 12 ay vade şeklinde düzenlenecek, nakit avans ise 6 ay vadeli ödenecek. Ödemeler aynı anda başlayacak. Faizsiz nakit avans ödemeleri 1666 TL olarak yapılacak. Müşteriler Akbank üzerinden hesap açtıktan sonra başvurularını yapabilecek. Akbank tarafından düzenlenen 10 bin TL ihtiyaç kredisi ödemeleri ise 12 ay vadeli ve aylık ödeme tutarı 833 TL olarak yapılacak. Vatandaşlardan 55 TL kredi tahsis ücreti alınacak.
Hayat sigortası yaptırmayan vatandaşlar için yüzde 2 oranında faiz uygulanacak. Akbank tarafından düzenlenen kampanya kapsamında 9 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında Akbank müşterisi olan vatandaşlar faydalanabilecek. Kredi başvuruları banka müşterisi olduktan sonra yapılabilecek. Yeni müşteri olan vatandaşlar 10 gün içinde başvuru yaparak faizsiz krediden faydalanabilecek. Gerekli olan belgeler kurye aracılığıyla bankaya iletilebilecek. Kurye aracılığıyla gönderilen belgeler bankaya gittikten sonra 10 gün içinde başvuru yapılabilecek. Kredinin olumlu sonuçlanması halinde ödemeler hesaplara geçecek. Başvurular mobil uygulama, şube aracılığıyla ve çağrı merkezi aracılığıyla yapılabilecek. Minimum 1000 TL, maksimum 10 bin TL kredi çekilebilecek. En fazla 12 ay vade oranı uygulanacak. Kampanya için yalnızca bireysel müşteriler faydalanabilecek. Mobil uygulama üzerinden bir müşteri sadece bir kere kampanyadan faydalanabilecek. Kredi masrafları için uygulanan prim tutarı, kredi tahsis ücreti, vade ve faiz oranları banka tarafından düzenlenecek. Akbank müşterisi olan ve daha önce faizsiz ya da yüzde 0.99 faizli kredi kampanyasından faydalanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamayacak.