Paraya sıkışanlar, eşten dosttan borç isteyenler dikkat! Cep telefonundan bunu yapana 20.000 TL anında verilecek

Ziraat Bankası çok önemli bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile başvuru sahiplerine mobil veya online şube aracılığıyla ihtiyaç duyulduğu kadar nakdi kredi
dağıtılacağı duyuruldu.
KREDİ KAMPANYASI YAYINLANDI
Kredi ilanında ne kadar ödeneceği de belirtildi. "Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin." İfadeleri kullanıldı.
Ayrıca online ofis ve Ziraat Cep üzerinden başvuru yapılabileceği ve kredi vadesinin maksimum 50.000 Türk Lirasına kadar 36 ay, 50.001 Türk Lirası ve 100.000 Türk Lirasına kadar kredilerde 24 aya kadar olduğu yazmaktadır. 100.001 Türk Lirası ve üzeri kredilerde 12 aya varan vade imkanı sağlanıyor.
KAMPANYA BİLGİLERİ
Kredi kampanya bilgileri şu şekilde açıklandı: İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir, 50.000 Türk Lirasına kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 Türk Lirası ve üzeri ile 100.000 Türk Lirası arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 Türk Lirası ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır. Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.
HAYAT SİGORTASI SUNULUYOR
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır. *Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.