Bayrama az bir zaman kala nakite sıkışanlar rahat etmek için kara kara düşünürken yüzleri güldüren haber geldi. Yapı kredi Bankası faizsiz kredi kampanyasını açıklarken başvuruların başladığı haberini verdi. Faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak için şartlar belli oldu. Hızlı olan kazanır.
Kredi
07 Nisan 2023 - 20:30
Paraya sıkışanlar Yapı Kredi'nin kapısında sabahlayacak! Tek kuruş faiz almadan 10.000 TL verilecek: O şarta dikkat çekildi
Nakit ihtiyacı olan milyonlarca vatandaşa Yapı Kredi'den faizsiz 10 bin TL kredi müjdesi geldi. Fırsatı kaçırmak istemeyenler araştırmalara başlarken Yapı Kredi başvuru şartlarını açıkladı. 10 bin TL faizsiz kredi için tüm detaylar...
Kredi
07 Nisan 2023 - 20:30