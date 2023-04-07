Kredi
07 Nisan 2023 - 20:30

Paraya sıkışanlar Yapı Kredi'nin kapısında sabahlayacak! Tek kuruş faiz almadan 10.000 TL verilecek: O şarta dikkat çekildi

Nakit ihtiyacı olan milyonlarca vatandaşa Yapı Kredi'den faizsiz 10 bin TL kredi müjdesi geldi. Fırsatı kaçırmak istemeyenler araştırmalara başlarken Yapı Kredi başvuru şartlarını açıkladı. 10 bin TL faizsiz kredi için tüm detaylar...

Kredi
07 Nisan 2023 - 20:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Paraya sıkışanlar Yapı Kredi'nin kapısında sabahlayacak! Tek kuruş faiz almadan 10.000 TL verilecek: O şarta dikkat çekildi
TAKİP ETTAKİP ET


Bayrama az bir zaman kala nakite sıkışanlar rahat etmek için kara kara düşünürken yüzleri güldüren haber geldi. Yapı kredi Bankası faizsiz kredi kampanyasını açıklarken başvuruların başladığı haberini verdi. Faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak için şartlar belli oldu. Hızlı olan kazanır.

YAPI KREDİ FAİZSİZ KREDİ

Enflasyon, pahalılık, bayram harcamaları derken vatandaş rahat nefes almak adına bankalara müracaatta bulunurken nakite sıkışanların yüzleri bu haberle güldü. Son dönemlerde yapılan kampanyaların yanı sıra Yapı Kredi bankası faizsiz nakit destek vereceğini duyurdu. Yapı Kredi Bankası, söz konusu kampanyada 10 bin TL'ye kadar nakit avans desteği sağladı.



Yapı kredi faizsiz kredi

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Yapı Kredi tarafından başlatılan faizsiz kredi desteğinden yalnızca yeni müşteriler faydalanabilecek. Banka, 10 bin TL'ye kadar avans tutarı vereceğini açıklarken kredi için 6 aya varan vade sayısıyla kolaylık sağladı. Faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak için 30 Nisan tarihi son gün olarak belirlendi. Faizsiz nakit avans için başvuru yapacaklar mobil uygulama üzerinden öncelikle müşteri olunması gerekir. 15 Mayıs tarihine kadar uygulama üzerinden avans başvurusunda bulunulabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ