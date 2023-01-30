Paraya sıkışanlara 10.000 TL nakit desteği! Bir başvuru nelere kadir! Ne faiz var, ne kefil!

Müşteri ol, nakit avansı kap!
GARANTİ BBVA MOBİL'DEN MÜŞTERİ OLUN: SIFIR FAİZLİ 10.000 TL'YE VARAN NAKİT AVANS!Garanti BBVA Mobil, bankalarda kampanya yarışının bir parçası olarak müşterilerine çok özel bir fırsat sunuyor. Müşteri olup, bireysel kredi kartı başvurusu yapanlar, 10 bin TL'ye kadar sıfır faizli ve masrafsız 6 ay taksitli nakit avans kazanabilecek.
Garanti BBVA Mobil, müşterilerine bireysel kredi kartı başvurusunda bulunmaları halinde sıfır faizli ve masrafsız 6 ay taksitli nakit avans seçeneği sunuyor. Bu kampanyaya 31 Ocak tarihine kadar gerçekleştirilecek kredi kartı başvuruları aracılığıyla katılabilirsiniz. Kampanya kapsamında müşteri olmak için Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirmeniz ve "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Başvurunuz onaylandıktan bir gün sonra, maksimum 10 bin TL'ye kadar sıfır faizli ve masrafsız 6 ay taksitli nakit avans sağlanır. Kredi kartınızın şifresinin belirlenip kullanıma açık olması koşuluyla bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Kampanya kapsamında maksimum 10 bin TL Taksitli Nakit Avans 6 taksit ile kullanılabilir. 10 bin TL'den yüksek tutarlı veya 6 taksitten farklı vadelerde yapılan Taksitli Nakit Avans çekimlerinde çekilen tutarın tamamı için güncel nakit avans faizi uygulanır.