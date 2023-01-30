Kredi
30 Ocak 2023 - 18:45

Paraya sıkışanlara 10.000 TL nakit desteği! Bir başvuru nelere kadir! Ne faiz var, ne kefil!

Garanti BBVA'ya katılın nakit desteğini kapın. İşte detaylar...

Kredi
30 Ocak 2023 - 18:45
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Paraya sıkışanlara 10.000 TL nakit desteği! Bir başvuru nelere kadir! Ne faiz var, ne kefil!
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Müşteri ol, nakit avansı kap!

GARANTİ BBVA MOBİL'DEN MÜŞTERİ OLUN: SIFIR FAİZLİ 10.000 TL'YE VARAN NAKİT AVANS!

Garanti BBVA Mobil, bankalarda kampanya yarışının bir parçası olarak müşterilerine çok özel bir fırsat sunuyor. Müşteri olup, bireysel kredi kartı başvurusu yapanlar, 10 bin TL'ye kadar sıfır faizli ve masrafsız 6 ay taksitli nakit avans kazanabilecek. 



Garanti BBVA

Garanti BBVA Mobil, müşterilerine bireysel kredi kartı başvurusunda bulunmaları halinde sıfır faizli ve masrafsız 6 ay taksitli nakit avans seçeneği sunuyor. Bu kampanyaya 31 Ocak tarihine kadar gerçekleştirilecek kredi kartı başvuruları aracılığıyla katılabilirsiniz. Kampanya kapsamında müşteri olmak için Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirmeniz ve "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Başvurunuz onaylandıktan bir gün sonra, maksimum 10 bin TL'ye kadar sıfır faizli ve masrafsız 6 ay taksitli nakit avans sağlanır. Kredi kartınızın şifresinin belirlenip kullanıma açık olması koşuluyla bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Kampanya kapsamında maksimum 10 bin TL Taksitli Nakit Avans 6 taksit ile kullanılabilir. 10 bin TL'den yüksek tutarlı veya 6 taksitten farklı vadelerde yapılan Taksitli Nakit Avans çekimlerinde çekilen tutarın tamamı için güncel nakit avans faizi uygulanır.

 

GARANTİ BBVA MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR? NASIL GARANTİ MÜŞTERİSİ OLUNUR?

Garanti BBVA Mobil Uygulaması, Garanti BBVA müşterilerinin bankacılık işlemlerini mobil cihazlar aracılığıyla kolayca yapmalarını sağlar. Uygulama, Android ve iOS cihazlar için App Store ve Google Play Store'da mevcuttur. Uygulamayı indirmek için, cihazınızda App Store veya Google Play Store uygulamasını açın ve arama kutusuna "Garanti BBVA" yazın. Sonuçlardan "Garanti BBVA Mobil" uygulamasını seçin ve "İndir" düğmesine tıklayın. Uygulama indirildikten sonra, cihazınıza yükleyebilirsiniz.

 

Garanti BBVA müşterisi olmak için, ilk olarak bankanın bir şubesine gitmeniz veya bankanın internet sitesinden başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kimlik belgesi ve ikametgah belgesi gibi belgeler bulunmaktadır. Başvurunuz onaylandıktan sonra, banka size bir hesap numarası verir ve mobil uygulama üzerinden bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Garanti BBVA Mobil Uygulaması ile, hesaplarınızın bakiyesini kontrol edebilir, havale yapabilir, fatura ödeyebilir ve daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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