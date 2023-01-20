Paraya sıkışanlara hızır gibi yetişti! Bu ATM'lerden tam 50.000 TL verilecek! Bir başvuru yeter

Kredi ihtiyacı olan herkesin güncel faiz oranlarını ve fırsatlar
KREDİ İHTİYACI OLAN VATANDAŞLAR, YENİ YILDA DA İHTİYAÇ KREDİLERİ İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİ TÜM BİLGİLERKredi ihtiyacı olan herkesin güncel faiz oranlarını ve fırsatları takip etmesi gerekiyor. Bu minvalde, yeni yıla özel kredi kampanyalarını devreye alan bankalar, en düşük faiz oranlarını sunuyor. Örneğin, ING Bank, faiz oranı %2,24, aylık taksit 2.222,36 TL ve toplam ödeme 80.254,96 TL olarak hesapladı. Enpara ise faiz oranı %1,99, aylık taksit 2.118,47 TL ve toplam ödeme 76.264,92 TL olarak hesapladı. QNB Finansbank, faiz oranı %2,01, aylık taksit 2.126,69 TL ve toplam ödeme 76.810,84 TL olarak hesapladı. TEB, faiz oranı %1,64, aylık taksit 1.977,43 TL ve toplam ödeme 71.437,48 TL olarak hesapladı. Akbank, faiz oranı %2,03, aylık taksit 2.134,92 TL ve toplam ödeme 77.107,12 TL olarak hesapladı. İş Bankası, faiz oranı %2,05, aylık taksit 2.143,17 TL ve toplam ödeme 77.404,12 TL olarak hesapladı. Nkolay, faiz oranı %2,89, aylık taksit 2.504,22 TL ve toplam ödeme 90.401,92 TL olarak hesapladı. Garanti BBVA ise, faiz oranı %2,62, aylık taksit 2.385,12 TL ve toplam ödeme 86.114,32 TL olarak hesapladı.
Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, yeni yılda da ihtiyaç kredileri ile ilgili merak ettikleri bilgileri edinmekte ve en uygun faiz oranını aramaktadır. Bu kapsamda, bankalar yeni yıl kampanyalarını devreye almış ve en düşük faiz oranının 1,59 ve 1,64 olduğu görülmektedir. İhtiyaç kredileri her dönem olduğu gibi revaçtaki yerini koruyor. Bu nedenle, bankalar yeni müşteriler için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Örneğin, ATM'de 50.000 TL trink paranın yer aldığı bir kampanya düzenlenmiştir. Bu kampanyaya başvuru yapacak olanların, başvurusunu 5 saniye içinde tamamlaması gerekmektedir. Editörlerimiz, ihtiyaç kredisinde en uygun faizi veren bankaları sizler için derledi.ING Bank, EN PARA, QNB Finansbank, TEB, Akbank, İş Bankası, NKolay, Garanti BBVA gibi bankaların faiz oranları, aylık taksitleri ve toplam ödeme miktarları yer almaktadır. Vatandaşlar, kredi ihtiyaçlarını en uygun faiz oranlarına göre planlamak isteyebilirler. Ancak, bankaların faiz oranları zaman zaman değişebilir. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce en güncel faiz oranlarını kontrol etmeleri önerilir.