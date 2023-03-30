Paraya sıkışanlara hızır gibi yetişti: O banka 90 gün ödemesiz 50.000 TL verecek: Tek bir şart istiyor

Bankalar müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık kredi kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Peki hangi banka 50 bin TL ödeme yapıyor? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 50 BİN TL ÖDEMEBankaların kredi kampanyaları ile ilgili yarışları sürerken müjdeli bir haber de Finansbank'tan geldi. Finansbank müşterilerine 3 ay ertelemeli 50 bin TL kredi ödemesi yapıyor. Müşteri potansiyellerini artırmak isteyen bankaların sık sık yaptığı kredi kampanyaları kapsamında Finansbank tarafından başlatılan 50 bin TL kredi ödemeleri için şartlar da belli oldu.
Kredi kampanyası kapsamında başvurusu onaylanan vatandaşlar ödemelerini anında alabiliyor. Kampanya kapsamında 20 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredileri için uygulanan faiz oranı yüzde 0.99 olarak belirlendi. Aynı zamanda müşterilerin ödeme kolaylığının sağlanması amacıyla üç ay erteleme imkanı da veriliyor. Finansbank müşterilerine özel kredi kampanyası için başvurular şubeye giderek ya da mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan kişilerin ödemeleri anında hesaplarına geçiyor.