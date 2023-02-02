Paraya sıkışanlara ilaç gibi destek! Bu banka şartsız belgesiz 5000 TL verecek!

Vatandaş acil nakit ihtiyacı kapsamında bankaların kredi kampanyalarının detaylarını araştırmaya devam ediyor. Peki Kuveyt Türk 5 bin TL ihtiyaç kredisi detayları nedir? Başvurular nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KUVEYT TÜRK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASIKuveyt Türk müşterilerine özel 5 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren müşteri olan vatandaşlar 28 Şubat tarihine kadar faizsiz 5 bin TL ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Müşteri olduktan sonra Kuveyt Türk Mobil uygulaması üzerinden İhtiyaç Kart başvurusu yapılması gerekiyor. Başvuru yaptıktan sonra başvuruları olumlu sonuçlanan müşteriler kredi kapsamında 2 ay ertelemesi 10 ay vadeli ihtiyaç kart verilmektedir. Kampanyadan sadece bir kez faydalanılabilir.
Kampanya başka bir kampanya ile birleştirilemez. Kuveyt Türk kampanya şartlarını ve detaylarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bankaların yaptıkları bu kredi kampanyalarının en önemli sebeplerinden biri de müşteri kapasitelerini yükseltmek olarak biliniyor. Ne kadar müşterileri olursa o kadar saygınlığı ve iş güçlerinin artacağı bilinen bankalar nakit ihtiyacı olan vatandaşlara da uygun şekilde kredi kullanmalarını sağlayarak bankada kalıcı hale gelmelerini sağlıyorlar. Aynı zamanda bankaların şubelerine gitmeden mobil uygulamaları üzerinden hem müşteri olmak için hem de kampanyalar için başvuru yapma şansının verilmesi de bankalara bir artı daha sağlıyor.