QNB Finansbank üzerinden müşterine büyük fırsat sunulurken faizsiz kredi vereceğini açıkladı. Finansbank kredi kullanacak vatandaşlara sıfır faiz üzerinden taksitlendirme yaparken kampanyadan yararlanmak isteyenler şartları araştırmaya başladı. QNB Finansbank faizsiz kredi kampanyasına ilişkin detaylar...
Kredi
05 Mart 2023 - 20:00
Paraya sıkışanlara kaçırılmaz fırsat! O banka faizsiz kredi kampanyasını başlattı: O şarta dikkat
Bankalar arasında rekabet tüm hızıyla devam ederken müşteri sayısını arttırmak adına çeşitli kampanyalar yapılmaya devam ediyor. İlk müşteri ya da mevcut müşteri fark etmeden 12 ay boyunca faizsiz kredi fırsatı sunuldu. İşte herkes o bankanın kampanya detaylarını araştırmaya başladı.
Kredi
05 Mart 2023 - 20:00