Kredi
05 Mart 2023 - 20:00

Paraya sıkışanlara kaçırılmaz fırsat! O banka faizsiz kredi kampanyasını başlattı: O şarta dikkat

Bankalar arasında rekabet tüm hızıyla devam ederken müşteri sayısını arttırmak adına çeşitli kampanyalar yapılmaya devam ediyor. İlk müşteri ya da mevcut müşteri fark etmeden 12 ay boyunca faizsiz kredi fırsatı sunuldu. İşte herkes o bankanın kampanya detaylarını araştırmaya başladı.

Kredi
05 Mart 2023 - 20:00
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Paraya sıkışanlara kaçırılmaz fırsat! O banka faizsiz kredi kampanyasını başlattı: O şarta dikkat
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QNB Finansbank üzerinden müşterine büyük fırsat sunulurken faizsiz kredi vereceğini açıkladı. Finansbank kredi kullanacak vatandaşlara sıfır faiz üzerinden taksitlendirme yaparken kampanyadan yararlanmak isteyenler şartları araştırmaya başladı. QNB Finansbank faizsiz kredi kampanyasına ilişkin detaylar...

QNB FİNANSBANK KREDİ

2022 yılından bu zamana kadar emekli müşterilerine promosyon ödemesi için yarışa giren bankalar yeni yıllar beraber kampanyalarını çeşitlendirmeye başladı. Özel faizsiz kredi vereceğini açıklayan QNB Finansbank, 12 ay taksit imkanıyla müşterine fırsat sundu. QNB Finansbank’ın yapmış olduğu açıklamaya bakıldığında Finansbank KOBİ’ler için özel olarak hazırlamış olduğu kampanya dahilinde %0 faizle 20.000 TL’ye kadar taksitli ticari kredi seçeneği bulunuyor.



Faizsiz kredi kampanyası

QNB FİNANSBANK KAMPANYA ŞARTLARI

Müşterilere sunulan kampanyanın en büyük avantajı ise yüzde sıfır faiz imkanı sunuyor olması. 20 bin TL kredi kullananlar 12 ay boyunca yüzde sıfır faizden yararlanabilecek. Cirosu 8 milyon TL'ye kadar olan KOBİ'lerde ise kredi kullanmak için QNB Finansbank politikaları gereğince kullandığı kredi tutarının 4 katı kadar nakit hizmeti verilir. QNB Finansbank kredi kampanyasından yararlanmak için vatandaşlar şubelerden başvuruda bulunabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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