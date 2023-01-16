Paraya sıkışanlara tek SMS ile kredi! 'Bana vermezler' demeyin: 40.000 TL 3 dakikada onay alıyor!

Fırsatı kaçırmadan 40000 lirayı hesabınıza geçirebilirsiniz! Para hemen başvuru sahibine sms ile geçiyor. Tüketici faiz oranları, arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. İhtiyaç kredisi gibi mal veya teknolojik ürün almak için borçlanmayı düşünenler. Bu kapsamda bankalar yeni veya mevcut müşterilerine özel kampanyalar başlatmaktadır. 2023 yılının ilk ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları merak konusu oldu. İşte detaylar…
ENPARA
Taksit 1.668,75 Türk Lirası Faiz Oranı %1,99 Toplam Ödeme 60.075,07 Türk Lirası
ING BANK
Taksit 1.747,87 Türk Lirası Faiz Oranı %2,24 Toplam Ödeme 63.133,14 Türk Lirası
QNB FİNANSBANK
Taksit 1.675,01 Türk Lirası Faiz Oranı %2,01 Toplam Ödeme 60.510,37 Türk Lirası
CEPTETEB
Taksit 1.561,26 Türk Lirası Faiz Oranı %1,64 Toplam Ödeme 56.415,38 Türk Lirası
HALKBANK
Taksit 1.653,16 Türk Lirası Faiz Oranı %1,94 Toplam Ödeme 59.723,79 Türk Lirası
İŞ BANKASI
Taksit 1.945,38 Türk Lirası Faiz Oranı %2,84 Toplam Ödeme 70.033,55 Türk Lirası
VAKIFBANK
Taksit 1.643,84 Türk Lirası Faiz Oranı %1,91 Toplam Ödeme 59.388,36 Türk Lirası
AKBANK
Taksit 1.700,17 Türk Lirası Faiz Oranı %2,09 Toplam Ödeme 61.426,51 Türk Lirası