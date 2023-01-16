Kredi
16 Ocak 2023 - 07:45

Paraya sıkışanlara tek SMS ile kredi! 'Bana vermezler' demeyin: 40.000 TL 3 dakikada onay alıyor!

İhtiyaç anında başvuru sahibine SMS ile nakit para imkanı! Fırsatı kaçırmadan 40.000 lira alabilirsiniz! Her zaman olduğu gibi yeni yılın ilk günlerinde ihtiyaç kredisi talep ediliyor. Bankalar yeni yıla özel kampanyalar hazırlayarak resmi internet sitelerinde duyurdular. Ayrıca sadece yeni müşterilere sunulan nakit avans kampanyası hayata geçirilmiştir. Örneğin 40000 lira ihtiyaç kredisi ödemeniz için bankalararası ödeme planına haberimizden ulaşabilirsiniz…

Kredi
16 Ocak 2023 - 07:45
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Paraya sıkışanlara tek SMS ile kredi! 'Bana vermezler' demeyin: 40.000 TL 3 dakikada onay alıyor!
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Fırsatı kaçırmadan 40000 lirayı hesabınıza geçirebilirsiniz! Para hemen başvuru sahibine sms ile geçiyor. Tüketici faiz oranları, arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. İhtiyaç kredisi gibi mal veya teknolojik ürün almak için borçlanmayı düşünenler. Bu kapsamda bankalar yeni veya mevcut müşterilerine özel kampanyalar başlatmaktadır. 2023 yılının ilk ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları merak konusu oldu. İşte detaylar…

İhtiyaç kredisi

ENPARA



Taksit

1.668,75 Türk Lirası

Faiz Oranı

%1,99

Toplam Ödeme

60.075,07 Türk Lirası

ING BANK

Taksit

1.747,87 Türk Lirası

Faiz Oranı

%2,24

Toplam Ödeme

63.133,14 Türk Lirası

QNB FİNANSBANK

Taksit

1.675,01 Türk Lirası

Faiz Oranı

%2,01

Toplam Ödeme

60.510,37 Türk Lirası

CEPTETEB

Taksit

1.561,26 Türk Lirası

Faiz Oranı

%1,64

Toplam Ödeme

56.415,38 Türk Lirası

HALKBANK

Taksit

1.653,16 Türk Lirası

Faiz Oranı

%1,94

Toplam Ödeme

59.723,79 Türk Lirası

İŞ BANKASI

Taksit

1.945,38 Türk Lirası

Faiz Oranı

%2,84

Toplam Ödeme

70.033,55 Türk Lirası

VAKIFBANK

Taksit

1.643,84 Türk Lirası

Faiz Oranı

%1,91

Toplam Ödeme

59.388,36 Türk Lirası

AKBANK

Taksit

1.700,17 Türk Lirası

Faiz Oranı

%2,09

Toplam Ödeme

61.426,51 Türk Lirası

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