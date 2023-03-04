Paraya sıkışanları bayram ettiren haber! Binlerce lirayı hemen almak için bunları uygulayın

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların düzenlediği kredi kampanyalarını merakla araştırmaya devam ederken yeni bir müjde o bankadan geldi. Peki banka ne kadar kredi ödemesi yapacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN KREDİ KAMPANYASI DUYURUSUSon gelen haberlere göre nakit ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Akbank yeni bir kredi kampanyası başlattı. Akbank tarafından yapılan kampanya kapsamında kredi çeken vatandaşlar ödemelerini 3 ay erteleyebilecek. Bankanın uygulayacağı faiz oranı, vade oranı, kredi miktarı müşterinin kredi notuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Kredi başvuruları şube üzerinden, telefon bankacılığından ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Kampanya kapsamında 50 bin TL altında olan kredi ödemeleri 36 ay, 50 bin TL ve 100 bin TL arasında olan kredi ödemeleri 24 ay, 100 bin TL ve üstündeki kredi ödemeleri için 12 ay vade belirlendi. Müşteriler en fazla ödemelerini 92 gün süreyle erteleyebilecek.
Ödemesiz dönem sonrasındaki ilk ödemede erteleme faizinin tamamı alınacak ve normal ödemeler diğer aydan itibaren başlayacak. Kredi tahsis oranı kredi tutarının binde 5'i kadar hesaplanacak ve yüzde 10 BSMV bedeli alınacak. Banka uygun görmediği başvuruları reddetme, ek belge isteme ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutacaktır. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar kredimakbankta.com internet sitesine kimlik numaraları ve cep telefon numaralarını girerek başvurularını oluşturacak. Kısa süre içinde başvuru durumu mesaj olarak iletilecek. Banka müşterisi olmayan kişilerin başvurularını banka üzerinden yapmaları gerekiyor. Banka üzerinden başvuru yaparken kimlik fotokopisi veya aslı, istenirse adres teyidi için belge, gelir belgesi, özel sektör çalışanları için SGK hizmet döküm belgesi götürmeleri gerekecek. Maaşlarını Akbank üzerinden alan müşterilerin gelir belgesi ve hizmet döküm belgesi götürmelerine gerek olmadığı belirtildi.