Paraya sıkışanları ferahlatan haber! O banka faizsiz 20.000 TL kredi verecek

Denizbank, Akbank ve Yapıkredi bankalarından müşterilere sunulan kampanya detayları belirtildi. Denizbank faizsiz kredi kampanyasıyla beraber nakit avans ve ihtiyaç kredileri birleşerek Denizbank, bu sayede uygun şartlar ile ödeme kolaylığı sunuldu. Denizbank faizsiz kredi şartları ve başvuru detayları...
DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI
Denizbank yeni müşterilerine özel kampanya haberini verdi. Denizbank müşterisi olan kişiler nakit avans çekebilirken aynı zamanda ihtiyaç kredisi olarak 20 bin TL nakit destek alabilecek. Krediden faydalanmak isteyenlerin öncelikle Denizbank müşterisi olması gerekir. Mobil uygulama üzerinden yapılması gerekenler üzerine başvurular bankalar üzerinden yapılır. İhtiyaç kredisi üzerinden yapılacak başvurular için öncelikle kredi kartı başvurusu yapılması bekleniyor.