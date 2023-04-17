Kredi
17 Nisan 2023 - 16:15

Paraya sıkışanları ferahlatan haber! O banka faizsiz 20.000 TL kredi verecek

Nakite ihtiyacı olanlara Denizbank faizsiz kredi haberini verdi. 20 bin TL'ye kadar kredi başvuruları başlarken şartlar belli oldu. Acil nakite ihtiyacı olanların faydalanabileceği faizsiz kredi kampanyası detayları haberimizde.

Kredi
17 Nisan 2023 - 16:15
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Paraya sıkışanları ferahlatan haber! O banka faizsiz 20.000 TL kredi verecek


Denizbank, Akbank ve Yapıkredi bankalarından müşterilere sunulan kampanya detayları belirtildi. Denizbank faizsiz kredi kampanyasıyla beraber nakit avans ve ihtiyaç kredileri birleşerek Denizbank, bu sayede uygun şartlar ile ödeme kolaylığı sunuldu. Denizbank faizsiz kredi şartları ve başvuru detayları...

Denizbank 20 bin TL kredi

DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI



Denizbank yeni müşterilerine özel kampanya haberini verdi. Denizbank müşterisi olan kişiler nakit avans çekebilirken aynı zamanda ihtiyaç kredisi olarak 20 bin TL nakit destek alabilecek. Krediden faydalanmak isteyenlerin öncelikle Denizbank müşterisi olması gerekir. Mobil uygulama üzerinden yapılması gerekenler üzerine başvurular bankalar üzerinden yapılır. İhtiyaç kredisi üzerinden yapılacak başvurular için öncelikle kredi kartı başvurusu yapılması bekleniyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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