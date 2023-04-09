Paraya sıkışanların adresi o banka olacak! Bir hafta içinde başvurana 100.000 TL koşulsuz şartsız verilecek!

Ramazan Bayramı yaklaşırken artan ihtiyaç ve ekonomik durum, Garanti Bankası'nın sunduğu çok amaçlı kredi kampanyasıyla hafifletiliyor. Garanti Bankası, ihtiyaç sahiplerine uygun faiz oranlarıyla destek oluyor ve hesaplarında 100.000 TL'ye kadar para bulunduruyor. Ramazan Bayramı'na özel olarak hazırlanan kampanyanın 10 gün içerisinde başvuru yapılması şartı bulunuyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar, Garanti Bankası kampanyasına katılarak bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Garanti Bankası kredi başvuru koşulları ve kimlerin kredi alabileceği hakkında daha fazla bilgiye haberden ulaşabilirsiniz. GARANTİ BANKASI 100.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI
Garanti Bankası, bireysel müşterileri için Ramazan Bayramı öncesi büyük bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıyor. Müşterilerine 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunan banka, 24 ay vadeli ve ilk 3 ayda ödeme erteleme avantajı sağlıyor. Kampanyadan yararlanmak için başvuruların 10 gün içinde yapılması gerekiyor ve daha düşük limitlerde de kredi kullanılabiliyor. Garanti Bankası'nın bu kampanyası, acil nakit ihtiyacı olan müşterileri için bayram öncesi büyük bir fırsat sunuyor.
BAŞVURULAR 10 GÜN İÇİNDE YAPILMALI Garanti Bankası, bireysel ihtiyaç kredisi kampanyalarını düşük faiz oranlarıyla sunmaya devam ediyor. Ancak başvuru yapmak isteyenlerin, başvurularını 10 gün içinde yapmaları gerekiyor. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, kredi ya da kredi kartı borcu bulunmamak ve kredi notunun 1200 puan ve üzerinde olması gibi şartlar bulunuyor. Ayrıca, Garanti Bankası'nın müşterileri bu kampanyadan yararlanabilirler. Yani, Garanti Bankası'ndan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmadan önce hesap açtırmak gerekiyor. Başvuru işlemleri için en yakın Garanti Bankası şubesine gidilebileceği gibi, Garanti Bankası'nın ihtiyaç kredisi başvuruları mobil bankacılık hizmetleri ve internet bankacılığı üzerinden de yapılabiliyor. Hızlı ve kolay başvuru için, mobil ve internet bankacılığı tercih edilebilir.