Kredi
27 Şubat 2023 - 15:00

Paraya sıkışanların beklediği haber! Vakıfbank hesabı olan 30 bin TL para alacak!

Ülkemizdeki olumsuz ekonomik şartlar insanların paraya olan ihtiyacının artmasına sebep oluyor. Düzenli maaşı olan vatandaşlar aldıkları maaşla harcamalarını denkleştiremeyince mecburen kredilere başvuruyor. Vakıfbank da bunu düşünerek yeni kredi kampanyasını duyurdu. İhtiyacı olanlar Vakıfbank'a koştu. Kredi kampanyasının detayları haberimizde.

Kredi
27 Şubat 2023 - 15:00
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Paraya sıkışanların beklediği haber! Vakıfbank hesabı olan 30 bin TL para alacak!
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Hem özel bankalar hem kamu bankalar vatandaşların bu sorununu giderebilmek adına sürekli kredi kampanyaları oluşturuyor. Kredi kampanyalarına ya düşük faiz ya da uzun süreli vade fırsatları sunarak vatandaşın yüzünü güldürüyor. Kamu bankalarının arasında yer alan Vakıfbank da yeni kampanyasını duyurdu. İşte ayrıntılar.

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VAKIFBANK'TAN YENİ KREDİ KAMPANYASI



Vakıfbank müşterileri için kredi fırsatını açıkladı. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar kredi fırsatlarından yararlanmaya çalışırken Vakıfbank büyük fırsatı duyurdu. Banka, 30 Bin TL'lik kredi sağlıyor. Aynı zamanda krediyi kullandıktan sonra ya da önce vade sürelerini kendiniz ayarlayabileceksiniz. Vade seçeneğini vatandaşın kendisine bırakan banka kredi başvurusu onaylanan kişilerin 30 Bin TL'si hızlı bir şekilde hesaplara yatacak. Kredi çekmek isteyen vatandaş ister 24 ay vade isterse 36 ay vade seçenekleriyle krediden yararlanabilecek.

Başvuru işlemlerini Vakıfbank mobil uygulamasından veya Vakıfbank internet bankacılığı sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurusu onaylanan vatandaşlar ise 3 gün içerisinde paralarını alabilecekler. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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