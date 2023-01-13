Paraya sıkışanların cepleri dolup taşacak! 7500 TL nakit para geliyor: Telefonunu kapan hemen bu işlemi yapsın!

Pandemi süreciyle beraber yaşanan alım gücü sorunu vatandaşların banka kredilerine yönelmesine sebep oldu. Bu kapsamda bankalar kredi çekmek isteyen müşterilerine çeşitli kredi kampanyası imkanı sunuyor. Müşterilerine kredi imkanları sunan bankalardan biri de Denizbank. Müşterilerine yeni kampanyasını duyuran Denizbank, nakit ihtiyacı bunan müşterilerine şubelere gitmeden tek kısa mesaj ile 7 bin 500 lira kredi sahibi olma imkanı veriyor.
Kampanya şartlarını taşıyan müşterilerin başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda 7 bin 500 lira anında müşterilerin hesaplarına yatırılıyor.
DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Denizbank tarafından müşterilerine sunulan tek kısa mesaj ile 7 bin 500 lira kredi imkanına nasıl başvuru yapılacağı merak edilen konular arasında yerini alıyor. İhtiyaç kredisi olarak tanımlanan krediye başvuru yapacak müşterilerin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihlerini (gün-ay-yıl) girerek 3280'e SMS olarak göndermesi yeterli. Ardından kısa süre içerisinde bankadan geri dönüş sağlanacak.