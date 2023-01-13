Kredi
13 Ocak 2023 - 15:45

Paraya sıkışanların cepleri dolup taşacak! 7500 TL nakit para geliyor: Telefonunu kapan hemen bu işlemi yapsın!

Denizbank müşterilerinin yüzünü güldürecek kampanyasını duyurdu. Şubeye gitmeye gerek kalmadan tek kısa mesaj ile 7500 lira nakit sahibi olabilirsiniz. İşte detaylar...

Kredi
13 Ocak 2023 - 15:45
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Paraya sıkışanların cepleri dolup taşacak! 7500 TL nakit para geliyor: Telefonunu kapan hemen bu işlemi yapsın!


Pandemi süreciyle beraber yaşanan alım gücü sorunu vatandaşların banka kredilerine yönelmesine sebep oldu. Bu kapsamda bankalar kredi çekmek isteyen müşterilerine çeşitli kredi kampanyası imkanı sunuyor. Müşterilerine kredi imkanları sunan bankalardan biri de Denizbank. Müşterilerine yeni kampanyasını duyuran Denizbank, nakit ihtiyacı bunan müşterilerine şubelere gitmeden tek kısa mesaj ile 7 bin 500 lira kredi sahibi olma imkanı veriyor. 

Kampanya şartlarını taşıyan müşterilerin başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda 7 bin 500 lira anında müşterilerin hesaplarına yatırılıyor. 

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Denizbank tarafından müşterilerine sunulan tek kısa mesaj ile 7 bin 500 lira kredi imkanına nasıl başvuru yapılacağı merak edilen konular arasında yerini alıyor. 

İhtiyaç kredisi olarak tanımlanan krediye başvuru yapacak müşterilerin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihlerini (gün-ay-yıl) girerek 3280'e SMS olarak göndermesi yeterli. Ardından kısa süre içerisinde bankadan geri dönüş sağlanacak. 

DENİZBANK UYGUN FAİZLİ KREDİ İMKANI SUNUYOR

Denizbank müşterilerine özel uygun faizli kredi imkanları sunuyor. Özellikle ihtiyaç kredilerinde faiz oranları düşürülüyor. Bankanın müşterilerine sunduğu çeşitli kredi kampanyalarına resmi web sitesi üzerinden ulaşım sağlanabiliyor. Müşterilere günün her saatinde SMS ile başvuru imkanı sunuluyor. 

EDİTÖR
Sara ÖZDEM
Sara ÖZDEM
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